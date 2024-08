Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Erinnern Sie sich noch? Ein düsterer Klavierakkord. Der Cowboy blickt finster und frontal in die Kamera. Sein breiter Schnurrbart verdeckt den gesamten Mund. Der Hut ist lässig nach hinten verrutscht. Dann zieht er mit der rechten Hand einen Revolver, zielt in die Kamera und schießt. So begann einst die Vorabendreihe „Western von gestern“ im Zweiten Deutschen Fernsehen. Von 1978 bis 1986 zeigte man hier Westernkurzfilme. Es waren vor allem billig produzierte Raritäten aus den 30er und 40er Jahren. Um in die gewünschte Episodenlänge zu passen, musste man die Filmchen entsprechend schneiden. Diese Verstümmelung ging oft auf Kosten der Dramaturgie. Es wurde geknallt, gekämpft, geritten – und die Kohärenz ging flöten. Dennoch bot „Western von gestern“ mit seiner Antiquiertheit eine unfreiwillige Komik. Und einen hohen Unterhaltungswert. Diesen sucht man in Kevin Costners neuestem Film „Horizon: Eine Amerikanische Saga – Chapter 1“ leider vergeblich.

Bereits seit 1988 ist Costner wie besessen von dieser Tetralogie. Um sie zu finanzieren, musste er 38 Millionen Dollar Eigenkapital investieren. Auf sein Grundstück an der Küste Kaliforniens nahm er eine Hypothek auf. Es ist sein Herzensprojekt. Dabei geht es um die Eroberung des Westens der USA und die Gründung der Stadt Horizon während des amerikanischen Bürgerkriegs. Über einen Zeitraum von 15 Jahren sollen verschiedene Perspektiven sowohl der Siedler und Soldaten als auch der Ureinwohner gezeigt werden. Der erste Teil feierte auf dem diesjährigen Filmfestival von Cannes Weltpremiere. Einige Zuschauer verließen während der Vorstellung den Saal. Die meisten blieben und applaudierten Costner zum Schluss begeistert. Vermutlich galten die Ovationen aber mehr seinem Schöpfer als der Produktion. Alles andere müsste auf eine gewaltige Geschmacksverirrung und Sinnestäuschung der Filmelite schließen lassen.

Dabei ist die Idee, die diversen Sichtweisen mittels mehrerer Episoden zu präsentieren, durchaus sinnvoll. Doch das zentrale Problem dieser ersten Produktion ist, dass zu viele Handlungsstränge – fünf an der Zahl – autark und zäh vor sich hinplätschern. Die Siedlung Horizon entsteht im Jahr 1863 im San Pedro Valley, Arizona. Eine lange und äußerst brutale Sequenz zeigt den Überfall der Apachen, die sich ihr Land zurückerobern wollen. Dabei wird die von Sienna Miller gespielte Mutter, Frances Kittredge, zur tapferen Witwe. Nur wenige Siedler überleben. Gemeinsam mit ihrer Tochter Lizzy (Georgie McPhail) kommt sie anschließend in einem Fort der US-Kavallerie unter und wird dort von dem attraktiven Leutnant Trent Gephardt (Sam Worthington) beschützt.

Die Masse an Personal lässt keinerlei Empathie oder Identifikation mit den Figuren zu

Ein zweiter Handlungsstrang thematisiert die Fehden innerhalb der Kolonisten. Anfangs erschießt die junge Mutter Ellen Harvey (Jena Malone) ihren grausamen Ehemann, den Vater der gefürchteten Sykes-Brüder. Sie flieht mit ihrem Baby und beginnt in einer weit entfernten Siedlung ein neues Leben. Den Sohn gibt sie dort regelmäßig in die Obhut der Sexarbeiterin Marigold (Abbey Lee). So auch, als sie ihren zweiten Gatten zu einem Geschäftstermin mit den Sykes-Brüdern begleitet. Das Treffen endet tödlich. Nach mehr als einer Stunde tritt endlich Kevin Costner auf. Er gibt den einsilbigen, geheimnisvollen Einzelgänger Hayes Ellison, der unvermittelt in ein Duell mit dem Schurken Caleb Sykes (Jamie Campbell Bower) gerät. Anschließend fliehen Hayes, Marigold und der kleine Harvey-Junge vor den Rächern.

Drei weitere Episoden erzählen jeweils die Rangkämpfe innerhalb der Indianer, die riskante Reise eines unterversorgten Siedler-Trecks (Luke Wilson als strenger Troubleshooter) und eine Kopfgeldjägerbande auf der Suche nach Apachen. Zwar geben sich die Indigenen mutig, heißblütig und kriegerisch – doch der weißen Invasion sind sie langfristig unterlegen. Die Siedler wiederum mögen militärisch überlegen sein, das Fehlen einer staatlichen Macht, die unter ihnen für Recht und Ordnung sorgt, fordert aber seinen Preis: Selbstjustiz, Mord und Totschlag.

Basierend auf banalen Stereotypen, allzu vorhersehbaren Romanzen sowie häufig flachen Dialogen darf man nach drei Stunden die berechtigte Frage stellen, ob diese Produktion überhaupt als Kinofilm oder vielmehr als aus dem üblichen zeitlichen Rahmen fallende Pilotfolge einer TV-Miniserie bezeichnet werden sollte. Die Masse an Personal lässt keinerlei Empathie oder Identifikation mit den Figuren zu. Die Überzahl an Handlungssträngen stört derart, dass man jegliches Interesse an ihnen verliert. Wenigstens erübrigt sich die häufig schwierige Entscheidung des passenden Moments für den Gang zur Toilette. Man verpasst ja eh nichts.

Stehengeblieben in den 50er Jahren

Mit seiner belanglosen Bildsprache und überholten Musik enttäuscht „Horizon“ ebenfalls. Beides wirkt wie aus der Zeit gefallen, stehengeblieben in den 50er Jahren. Vermutlich hat Costner schlicht keine höheren künstlerischen Ambitionen verfolgt. Nach den beiden selbst inszenierten Western „Der mit dem Wolf tanzt“ (1990) und „Open Range“ (2003) sowie seinem Part in der erfolgreichen TV-Serie „Yellowstone“ kennt er das Genre bestens. Wenn er wollte, könnte er es besser – moderner, zeitgemäßer. Dass er nun derart konventionell inszeniert, ist zwar legitim. Doch das große Publikum wird er so nicht gewinnen.

Zum Schluss garniert Costner sein berittenes Fiasko auch noch mit einer Art Trailer, der Szenen aus der bereits abgedrehten Fortsetzung „Chapter 2“ zeigt, die ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen wird. Seien wir ehrlich: Ein überzeugendes Sequel hat das nicht nötig. Hinzu kommt, dass es nach diesem gefühlt endlosen Westernwirrwarr eher irrelevant scheint, wie die Geschichten weitergehen.

Den erlösenden Abspann krönt der Meister mit einer satten Portion Pathos: dem Kirchenlied „Amazing Grace“. Engelsgleich, geistlich-patriotisch geträllert, beliebt bei Eroberern wie Indigenen, hilft jetzt nur noch die Flucht aus dem Kinosaal. Und die Hoffnung, dass sich Costner die Liedzeile „I once was lost, but now am found, was blind, but now I see“ zu Herzen nimmt. Wir verdanken diesem sympathischen, geerdeten, immer noch attraktiven Star des Kinos der 90er Jahre großartige Filmauftritte und zwei fabelhafte Western. Zu wünschen wäre ihm, dass er für seine restlichen Sequels neben den finanziellen Mitteln auch künstlerisch überzeugende Lösungen findet. Wie kein anderer in der Traumfabrik verkörpert Kevin Costner den American Way of Life, die Tugenden eines Amerikas vergangener Zeiten, nach denen sich viele sehnen und die zeitlos bleiben werden.