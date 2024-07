Dann entschuldigt er sich beim Publikum, dass es so lange klatschen musste, wirkt unsicher und sagt schließlich: „You all look so beautiful, dressed up so nice.“ Mit seiner Emotionalität, seiner Bescheidenheit überrascht Costner die souveränen, mächtigen Branchenvertreter. Er hat den Zenit seiner Karriere längst überschritten. Doch eines wird er immer bleiben: durch und durch Amerikaner.