So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

In der Politik haben wir es mit zwei Parallelwelten zu tun, die sich nicht immer miteinander vereinbaren lassen. Da wäre die wirkliche Welt abseits der Berliner Republik, abseits der Hauptstadtpresse und der Parteien, in der die Bürger eine Meinung haben. Und da wäre die Welt der Politik und der veröffentlichten Meinung. Der Realitätscheck erfolgt dann bei Wahlen, wie der Europawahl am Sonntag. Und diese ist insbesondere für die SPD und die Grünen nicht sehr schmeichelhaft verlaufen.

Die Grünen stürzten im Vergleich zu den Ergebnissen bei der Europawahl im Jahr 2019 um sage und schreibe 8,6 Prozentpunkte auf 11,9 Prozent ab. Und auch die SPD muss Verluste hinnehmen. Diese fallen, oberflächlich besehen, mit 1,9 Prozentpunkten weniger dramatisch aus. Doch das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Europawahl am Sonntag eine herbe Ohrfeige des Souveräns auch für die SPD war; schließlich blieb das SPD-Ergebnis bereits 2019 weit hinter den eigenen Ansprüchen der Sozialdemokraten zurück, und das jüngste Ergebnis ist das schlechteste bei einer bundesweiten Wahl in der bundesrepublikanischen Geschichte der Partei überhaupt.