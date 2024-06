Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

14 Prozent. Die Verluste der SPD fallen mit knapp 2 Prozentpunkten relativ gering aus. Doch das Bild, das der Vergleich mit der Europawahl vor fünf Jahren suggeriert, könnte irreführender nicht sein. Die 15,8 Prozent, die Katarina Barley 2019 für die Sozialdemokraten einfuhr, waren bereits das mit Abstand schlechteste Ergebnis der SPD bei einer bundesweiten Wahl. Jetzt also geht es für die Kanzlerpartei noch tiefer in den Keller. Sie ist nicht einmal halb so stark wie die CDU, die sich rund 30 Prozent und damit mit großem Abstand den Spitzenplatz sicherte. Und sie liegt – wie schon 2019 – nur auf Platz drei, aber diesmal nicht hinter den Grünen, sondern hinter der AfD. Zwölf Prozentpunkte trennen die SPD von ihrem Ergebnis bei der Bundestagswahl. Berücksichtigt man die geringere Wahlbeteiligung bei diesem Urnengang, dann dürfte die Scholz-Partei seit 2021 jeden zweiten Wähler verloren haben.

Demgegenüber nehmen sich selbst die 8,6 Prozentpunkte Minus bei den Grünen glimpflich aus. Die einstige Ökopartei ist auf ihren harten Wählerkern geschrumpft, sie verliert aber gegenüber dem schon nicht sonderlich guten Ergebnis bei der Bundestagswahl nur rund 2,8 Prozent. Die 11,9 Prozent, bei denen sie die Hochrechnungen sehen, bewegen sich ungefähr im Rahmen ihrer Europawahlergebnisse zwischen 2004 und 2014. Europawahlen mit ihrer niedrigen Wahlbeteiligung kommen den Grünen entgegen. Ihre Wähler sind weit überdurchschnittlich motiviert. Denkbar also, dass die Partei bei einer jetzt stattfindenden Bundestagswahl noch schlechter abgeschnitten hätte. Denkbar auch, dass sie in anderthalb Jahren mit Robert Habeck als zugkräftigem Spitzenkandidaten antritt. Dann ist für die Grünen vielleicht auch mehr drin.