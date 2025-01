Wir stehen bei der Einordnung noch ziemlich am Anfang, jedenfalls dann, wenn wir uns nicht auf die Formel herausreden wollen: Alles schon mal dagewesen, der Faschismus kehrt zurück. Wenn wir wissen wollen, was da auf uns zukommt, müssen wir uns Gedanken machen: Gedanken über die Ursachen und über die Folgen dieser Krise, denn dass es eine handfeste Krise ist, in der sich die liberalen Demokratien des Westens befinden, werden nur die bestreiten wollen, die diese Demokratie für eine Ausgeburt der Fantasie von Eliten halten, mit denen sie nichts am Hut haben wollen.