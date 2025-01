„Hätte die SPÖ …“, „Würden die Neos …“, „Warum hat die ÖVP …“ – so oder so ähnlich werden derzeit die verschiedenen Analysen zum Scheitern der Verhandlungen über eine Dreierkoalition in Österreich eingeleitet. Die Frage, wer schuld sei an dieser Blamage, gehört freilich zum journalistischen Geschäft. Und doch lässt sich die entscheidende Antwort in einem Satz zusammenfassen, der da lautet: Drei Parteien sind eine zu viel.

Da wäre also die ÖVP, die weniger illegale Migration und weniger Steuern wollte. Da wäre außerdem die SPÖ, die gerne Steuererhöhungen – für den reicheren Teil der Bevölkerung, versteht sich – gehabt hätte und welcher der Ruf vorauseilt, dass zumindest der linke Flügel um (noch) Parteichef Andreas Babler die Migrationskrise noch nicht in vollem Umfang sehen will. Und dann wären da noch die Neos, die bei den Nationalratswahlen vor allem mit der Kernforderung nach umfangreichen Reformen angetreten waren – und dem Anspruch, den Wählern dahingehend nichts vorzumachen.