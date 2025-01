Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ein vom kanadischen Sender CBC auf der Straße befragter Bürger brachte den tieferen Grund für den Rücktritt von Premierminister Justin Trudeau vielleicht ganz gut auf den Punkt: Es sei eben alles sehr „tough“ jetzt und Trudeau habe sich nicht als ein Anführer mit Weitblick erwiesen. Dass die Zeiten hart werden, spüren die Menschen in Kanada und überall sonst in den westlichen Gesellschaften. Und in harten Zeiten werden eben auch harte, zähe, durchsetzungsstarke Regierungspolitiker gebraucht, tough guys. Aus nordamerikanischer Perspektive ist man versucht zu ergänzen: Typen wie Trump eben. Oder besser: Typen, die es mit ihm aufnehmen können und die Interessen ihrer Länder und deren Bürger knallhart vertreten.

Dass Trudeau ein solcher tough guy nicht ist, hat er vermutlich sogar selbst irgendwie eingesehen und seine Konsequenz daraus gezogen. Das ist klüger, als sich durch eine verlorene Wahl demütigen zu lassen. Schließlich hatte Trudeau eine lange Regierungszeit (seit November 2015) – und war über Kanadas Grenzen hinaus eine Art Lichtgestalt in einer Ära, die nicht zufällig der Spätphase der Regierungszeit Angela Merkels entsprach. Auch Merkel war eben gerade kein tough guy. Wenn es darum ging, Interessen ihrer christdemokratisch-bürgerlichen Wähler und Deutschlands generell zu vertreten, wählte sie stets den weichen Weg des freundlichen Gesichts. Mit Folgen, unter denen Deutschland jetzt in eine multiple Krise abgedriftet ist.