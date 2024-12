WamS-Gastbeitrag von Elon Musk - Die Generation Schneeflocke probt den Aufstand

Ein Gastbeitrag des Milliardärs Elon Musk in der „Welt am Sonntag“ empört zahlreiche Journalisten. Empört sind sie aber bloß, weil er nicht sagt, was sie gerne hören würden. Ohne echte Meinungsfreiheit gibt es aber auch keine echte Demokratie.