Bei der Gerichtsverhandlung am Dienstag ging es eigentlich um einen kleinteiligen Streit zwischen ihm und dem in der Corona-Zeit zum Star-Virologen aufgestiegenen Berliner Charité-Professor Christian Drosten. Wiesendanger hatte Drosten in einem Cicero-Interview vorgeworfen, zu Beginn der Pandemie an einer „Desinformationskampagne“ international führender Virenforscher beteiligt gewesen zu sein, um eine öffentliche Debatte über den bereits damals aufgekommenen Verdacht, dass das Virus aus einem Labor stammen könnte, aufzuhalten.