Christian Drosten, Leiter des Instituts für Virologie an der Berliner Charité und in dieser Funktion Deutschlands bekanntester Covid-Aufklärer, verabschiedet sich von der großen Bühne. Allein mit seinem Podcast Coronavirus-Update hat er in den ersten Pandemiemonaten gut 41 Millionen Menschen erreicht. Im März dieses Jahres erklärt der oberste Corona-­Berater der Regierung das Aus für das populäre Talk-Format. Später wirft er auch noch seinen Posten im Sachverständigenrat zur Evaluierung des Infektionsschutzgesetzes hin. Journalisten scheinen sich einig zu sein: Hier geht ein Genius. Einer, der auf Du und Du ist mit dem neuen Coronavirus. Der es besser kennt als jeder andere. Als dann am 11. Mai auch noch bekannt wird, dass die Bundesregierung den im Dezember eingerichteten Corona-Krisenstab auflösen wird – auch hier wurde Drosten oft als Primus inter Pares wahrgenommen –, ist seine Zeremonie des Abschieds endgültig abgeschlossen.