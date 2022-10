Dass Berlin anders tickt als der Rest der Republik, konnten die Deutschen zuletzt bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 erleben. Die Pannen in den Wahlbüros erinnerten eher an eine Bananenrepublik als an die Hauptstadt einer gefestigten Demokratie. Die Landtagswahl und in Teilen auch die Bundestagswahl müssen im Frühjahr 2023 wiederholt werden. Der grüne Bürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, witzelte schon vor Jahren, in Berlin verlasse man den „funktionierenden Teil Deutschlands“. Den ruppigen Umgangston, die langen Wartezeiten auf den Bürgerämtern und die Vermüllung des öffentlichen Raumes nehmen die Berliner mit stoischer Gelassenheit hin: „Dit is eben Berlin!“

Auch im Schulsystem gibt es Besonderheiten, die im Rest der Republik allerdings eher Befremden als Schmunzeln hervorrufen. So beginnen in Berlin die Gymnasien in der Regel mit der 7. Klasse. Von insgesamt 91 staatlichen Gymnasien ist es nur 36 Schulen erlaubt, grundständige Züge ab Klasse 5 einzurichten. Von den 23 privaten Gymnasien beginnen auch nicht alle mit der 5. Klasse. Über diese bildungspolitische Marotte könnte man hinwegsehen, wenn die Grundschulen der Hauptstadt vorbildliche Arbeit ablieferten. Dem ist jedoch nicht so.