Auch drei Wochen nach dem barbarischen Hamas-Terror in Israel sind die Bilder aus unseren Köpfen nicht herauszubekommen. Zu schrecklich waren die Taten, zu grausam das verursachte Leid. In den Stunden des feigen Terrors verloren nach offiziellen Angaben mehr als 1400 Menschen ihr Leben. Doch während das Mitgefühl für die Angehörigen der Opfer in weiten Teilen der westlichen Welt groß war, sorgte der internationale Account von Fridays for Future und nicht zuletzt Greta Thunberg mit antisemitischen Verschwörungserzählungen und terrorverharmlosenden Postings für Empörung.

Von getöteten Palästinensern als „Märtyrern“ und einem israelischen „Apartheidsystem“ war in einem Instagram-Beitrag des internationalen Fridays-for-Future-Accounts die Rede. Die Berichterstattung der „westlichen Medien“ über den anhaltenden Krieg wurde darin außerdem als pro-israelische „Gehirnwäsche“ tituliert. Formulierungen, die ohne Weiteres auch aus Propaganda-Lehrbüchern des Islamismus stammen könnten. Der Beitrag ist nach heftiger Kritik inzwischen zwar wieder gelöscht worden, doch lässt er tief in das verschwörerisch-israelfeindliche Weltbild mancher Aktivisten blicken. Ein Weltbild, indem Hamas-Terroristen auf brandgefährliche Weise zu Freiheitskämpfern stilisiert werden.