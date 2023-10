Anne Will über Nahost - „Nicht alle 260 Millionen Araber sind Hamas-Anhänger“

Nach der großen Demonstration für Israel und gegen Judenhass am Brandenburger Tor wird bei Anne Will am Sonntagabend über die Situation im Nahen Osten diskutiert. Droht ein Flächenbrand? Und was ist aus israelischer Sicht nun militärisch angezeigt?