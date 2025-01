Impulskontrolle ist wichtig. Auch – und vielleicht sogar ganz besonders – bei Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Denn selbst dort ist nicht alles, was linksgrüner Filz sein könnte, auch wirklich ein solcher. Manches ist einfach naheliegend. Zum Beispiel, dass Caren Miosga – ihrem Konzept vom Einzelgespräch mit anschließender Viererrunde folgend – vor dem historischen Montag der zweiten Amtsfeinführung von Donald Trump die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock eingeladen hatte, um über dieses Ereignis zu sprechen.

Der Titel der Sendung lautete: „Trump zurück im Weißen Haus – was jetzt, Frau Baerbock?“. Doch darum ging es zunächst gar nicht, sondern um die kommunikative Katastrophe des grünen Kanzlerkandidaten Robert Habeck rund um dessen Forderung, Sozialabgaben auf Kapitalerträge zu erheben, was einen Kommentator der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor zwei Tagen die schöne Überschrift „Aktien statt Habeck“ formulieren ließ – gekoppelt an die These, dass der Aufschrei um Habecks Forderung zeige, wie weit die deutsche Aktienkultur schon entwickelt sei. Das wäre zur Abwechslung tatsächlich mal eine gute Nachricht über den Zustand der Bundesrepublik.

Zahlen wollte auch Baerbock nicht liefern

Was hat er sich da bloß gedacht, der Robert Habeck, wollte Miosga deshalb von Baerbock wissen. Genauer: Warum er einen solchen Vorschlag in die Welt sendet, ohne ihn mit Zahlen zu hinterlegen? Was folgte, waren in anderem Gewand die gleichen Ausflüchte, die seitdem aus der grünen Partei zu vernehmen sind. „Dass offensichtlich – gerade im Wahlkampf – andere Parteien so eine Sorge haben, über die Probleme zu reden, dass sie lieber auf uns alle mal wieder schießen, anstatt selber zu sagen, wie wir unser Gesundheitssystem gerechter machen“, lautete die Antwort. Und auch: „Wir haben keine Angst, wir stellen uns den schwierigen Herausforderungen.“

Zahlen wollte auch Baerbock nicht liefern, sprach stattdessen von der Idee einer Bürgerversicherung, die zum Ziel habe, dass die Ungleichbehandlung zwischen gesetzlich und privat Versicherten aufhören müsse. Das ist für sich genommen ein gutes Anliegen, war aber – ehrlicherweise – gar nicht das konkrete Thema. Anschließend machte Baerbock dann weiter Wahlkampf, kritisierte die FDP und den ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. „Wir wollen die Systeme ineinander integrieren“, sagte Baerbock. Und als das Kapitel bei Miosga abgeschlossen war, war der Zuschauer eigentlich auch nicht schlauer als vorher. Dafür konnte Baerbock zwei Dutzend Mal den Begriff „gerechter“ formulieren.

Er ist wieder da

Schön war immerhin die Frage von Miosga, ob das inzwischen ein „Markenzeichen“ von Robert Habeck sei, dass er mit „unausgegorenen Vorschlägen“ rausgehe – wie damals auch beim Heizungsgesetz. Das habe er doch gar nicht gemacht, fand Baerbock. Doch, hat er. Mal wieder. Aber sei’s drum, denn im Mittelpunkt der Sendung stand ja – nachdem im Anschluss an Habecks Forderung noch kurz über Rüstungshilfen für die Ukraine gesprochen wurde – ja eigentlich die Frage, was auf Deutschland, auf die Europäische Union, auf die Welt nun mit Donald Trump zukommen wird. Und zur Wahrheit gehört schon auch, dass das sicherlich die wichtigere politische Frage ist als die, was sich Habeck, was sich die Grünen jetzt schon wieder gedacht haben mit ihrem Sozialpopulismus.

Um über Trump zu sprechen, brach Miosga dann ein wenig mit ihrer gewöhnlichen Struktur und öffnete die Diskussion direkt zur Vierrerunde, der neben Baerbock auch Wolfgang Ischinger, ehemaliger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, und ein gewisser Kenneth Weinstein, Vorstandsmitglied der konservativen Denkfabrik Hudson Institute und europapolitischer Berater des Trump-Teams, angehörten. Weinstein war aus den USA zugeschaltet.

Nach einem kurzen Einspieler über Trump, dessen Grönland-Ambitionen und Aussagen über den Panama-Kanal, läutete Ischinger die Debatte mit der Feststellung ein: „Ab morgen beziehungsweise ab übermorgen wird es für die zweite Amtszeit Donald Trumps ernst und dann stehen ganz wichtige strategische Fragen allererster Pirorität auf der Tagesordnung. Zum Beispiel die Frage: Was passiert, wenn der Waffenstillstand in Gaza von der einen oder anderen Seite nicht eingehalten wird?“

Trump werde sich, so Ischinger, kümmern wollen und müssen um den Umgang mit Russland, den Umgang mit dem Iran und um Chinas Ambitionen rund um Taiwan. Diskussionen über Grönland oder den Panama-Kanal seien ein Ablenkungsmänöver und hätten da keine grundsätzliche Bedeutung. Ähnlich sieht das auch Weinstein, der ebenfalls lieber über die wirklich drängenden Fragen diskutieren wollte als über Themen, die zwar Aufregungspotenzial hätten, aber keine geopolitische Bedeutung.

Was etwa Grönland angehe, stellte Weinstein lediglich fest: „Präsident Trump ist ein unkonventioneller Politiker“, weshalb er gewisse Themen anders artikuliere. „Er sagt: Guck mal, wir haben da wichtige Themen, wir wollen da ein Gespräch mit euch führen, wir wollen eine gerechtere Situation, in der amerikanische Interessen besser berücksichtigt werden.“ In dem Zusammenhang erinnerte Weinstein auch richtigerweise daran, dass es in Grönland durchaus gewisse Unabhängigkeitsbestrebungen von Dänemark gebe. Und damit zu den wirklich wichtigen Themen.

Europa muss wieder mit einer Stimme sprechen

Klar ist, dass Trump – das sagt auch der ukrainische Präsident Selenskyj – gewisse Möglichkeiten hat, auf Russland und damit auf den weiteren Verlauf des Ukrainekrieges respektive dessen mögliches Ende hinzuwirken. Das sieht auch Weinstein so, der dem scheidenden US-Präsidenten Joe Biden vorwirft, dass dieser es „vermasselt“ habe in der Ukraine, aber zum Beispiel auch im Umgang mit Nordkorea. „Trump sagt: ,Wenn sich Russland weigert, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, dann werde ich alles in Bewegung setzen, um die Ukrainer mit Feuermacht auszustatten.‘ Die Russen sollen eben zugeben, dass sie die Partie verloren haben.“ Man müsse, so Weinstein, den Druck auf Russland deutlich erhöhen.

Das sieht auch Ischinger so – und formulierte bei der Gelegenheit seine Hoffnung, dass Trump, anders als hierzulande häufig behauptet, bereit ist, positiv auf den Konflikt einzuwirken, ohne dies auf dem Rücken der Ukrainer zu tun. Außerdem kritisierte er den hiesigen Umgang mit Donald Trump und dass im Zuge seiner zweiten Amtszeit Panik verbreitet werde. „Dann sollte man ihn an seinen Taten messen und nicht an seinen berühmten Sprüchen, die wir von Trump auch aus den vergangenen Jahren kennen.“

Den Europäern rät Ischinger: „Versetzen wir uns nicht in eine Opferrolle.“ Denn die EU habe mit ihrer Einwohnerzahl und ihrer Wirtschaftskraft sehr viel zu bieten. Deshalb sollte Europa, so Ischinger, wieder mit Selbstbewusstsein auftreten und sich bemühen, wieder mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen: „Europa ist die Lösung unserer Probleme, sowohl im Umgang mit den USA, als auch mit China und anderen.“

Trumps Wiederwahl und die Europäische Union

Lehrt Donald Trump Europa wieder, mit einer Stimme zu sprechen, und gemeinsam in mehr Verteidigung und Sicherheit zu investieren? Das wollte Miosga von der Bundesaußenministerin wissen. „Wir müssen uns darauf vorbereiten und die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen“, so Baerbock, die dafür plädierte, dass Deutschland und Europa wieder mehr für eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur tun müsse. Konkret sagte Baerbock: „Wenn andere jetzt sagen ,My country first‘, dann muss unsere Antwort sein: ,Europe united‘.“ Das sieht übrigens auch der US-Amerikaner Weinstein so. „Je stärker Europa ist, desto stärker werden auch die USA sein. Und wir werden zusammen stark sein.“ Derzeit seien sowohl Europa als auch die USA aber noch weit entfernt von der Stärke, die sie haben könnten.

Unterm Strich lässt sich über diese Sendung von Caren Miosga sagen: Sie war eine sehenswerte Sendung. Denn entgegen der Befürchtung, dass es am Sonntagabend um genau jene Panikmache mit Blick auf Donald Trump gehen könnte, die auch Ischinger kritisiert hatte, entspann sich eine sachlich fundiertes Gespräch über die Gegenwart und die Zukunft der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Man merkte der Sendung an, dass drei Gäste geladen waren, die sich – jeweils aus ihrer spezifischen Perspektive – sehr intensiv beschäftigen mit eben genau diesen Beziehungen, auch damit, was Trumps Wiederwahl für die Europäische Union bedeutet.

Geht doch, möchte man rufen

Schön war noch Ischingers „Stachelschwein“-Theorie. Man müsse die Ukraine (das Stachelschwein) künftig so ausrüsten, dass sich Russland (der Tiger) dann nicht mehr rantraue, sagte er. Europäische Truppen in der Ukraine zu stationieren, um nach Beendigung des Krieges dabei zu helfen, die Grenzen zu schützen, lehnt Ischinger allerdings ab. Dafür sei die Grenze viel zu lang, die Idee zu unrealistisch. Baerbock widersprach teilweise – und auch daraus entwickelte sich wieder eine interessante Diskussion, während Weinstein kurz darauf sagte, Trump werde sich ziemlich zeitnah mit Wladimir Putin treffen. Weinstein: „Sie können sicher sein: Präsident Trump wird es nicht zulassen, dass die Russen hier einen Sieg davontragen.“

Geht doch, möchte man rufen – hinaus in die unendlichen Weiten der deutschen Medienlandschaft, wo insbesondere bei der Bewertung Donald Trumps wahnsinnig viel oberflächlicher Blödsinn nach vorne und die wirklich wichtigen Themen immer noch viel zu oft nach hinten geschoben werden. Denn auch mit dem Wiedereinzug Donald Trumps ins Weiße Haus wird die Welt nicht untergehen. Sie wird sich nur verändern. Und da gilt der alte Spruch: Wenn sich eine Türe schließt, öffnen sich viele andere. Man muss nur selbstbewusst hindurchgehen. Was jetzt? Das war die zentrale Frage dieser Sendung von Caren Miosga. Die Antwort lautet: einen kühlen Kopf bewahren – und die Chance nutzen, die Dinge geopolitisch – und ja, wo möglich, auch gemeinsam mit Donald Trump – in die richtige Richtung lenken. Eine sehenswerte Sendung. Gerne mehr davon.