In einem Punkt ist Robert Habeck allen anderen Spitzenpolitikern klar überlegen: Keiner kann so gefühlig reden wie der grüne Kanzlerkandidat, so „wolkig-weich“ (Der Spiegel) und so „cremig“ (FDP-Chef Lindner). Ihm geht es immer ums große Ganze. Die Zukunft der Menschheit, ja des ganzen Planeten treibt den Grünen vermeintlich mehr um als die Abwanderung vieler Betriebe ins Ausland.

Wer stets weit über den Tellerrand der real existierenden Schwierigkeit hinausblickt und darauf baut, dass es „hinterm Horizont“ schon irgendwie weitergeht, der hat natürlich keine Zeit, sich mit Kleinkram wie Fakten zu beschäftigen. In wohlgewählten Worten Unbestimmtes, auch Unsinniges zu sagen, das macht Habeck so schnell keiner nach.

So hat der Wirtschaftsminister schon öffentlich bewiesen, dass er nicht so genau weiß, was eine Insolvenz ist. Auch musste er sich in einem TV-Interview belehren lassen, dass Bahnfahrer die Pendlerpauschale ebenso in Anspruch nehmen können und sollen wie Autofahrer. Zudem behauptete er allen Ernstes, die EEG-Abgabe würde nicht von den Bürgern bezahlt, sondern vom Staat. Ganz so, als könnte der Staat Geld ausgeben, das er nicht vorher den Bürgern abgenommen hat.

Jetzt hat Habeck sich auf das durchaus reformbedürftige Gesundheitssystem eingelassen und die „Systemfrage“ gestellt. Sein Problem: Dieses System ist für den Kanzlerkandidaten „Terra incognita“. Was ihn aber nicht davon abhielt, für grundlegende Änderungen bei dessen Finanzierung einzutreten.

Bestraft würden Bezieher mittlerer Einkommen, nicht „Finanzhaie“

Wie so oft bei Habeck kann man bestenfalls erahnen, was er genau will. Klar ist: Er will die „Reichen“ zur Kasse bitten, um die Einnahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu erhöhen. Deshalb soll der Kassenbeitrag nicht nur auf Bruttolöhne und -gehälter erhoben werden. Vielmehr sollen Kapitalerträge und Mieteinnahmen ebenso herangezogen werden. Belastet werden sollten laut Habeck vor allem „diejenigen, die Millionen auf dem Konto liegen haben“.

Die Grünen sind bekanntlich eine linke Partei; in ihren Reihen liebäugeln nicht wenige mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Umverteilung hat bei ihnen einen fast ebenso hohen Stellenwert wie bei SPD, Linken und BSW. Mit einem Unterschied: Habeck scheint selbst nicht so recht zu wissen, wie er diese „Reichen“ schröpfen will. Da sind ihm Olaf Scholz oder Sahra Wagenknecht haushoch überlegen.

In der Gesetzlichen Krankenversicherung muss sich derzeit nur versichern, wer im Jahr weniger als 73.800 Euro brutto verdient. Diejenigen, die laut Habeck „selber nicht mehr arbeiten gehen müssen, weil das Geld für sie arbeitet“, werden sich eher bei einer Privatversicherung als bei der örtlichen AOK gegen Krankheiten absichern. Wer aber in der GKV sein muss oder freiwillig dort ist, muss den Beitrag – im Durchschnitt 17,5 Prozent – nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze von monatlich 5512 Euro entrichten.

Nun gibt es nicht wenige Bezieher mittlerer Einkommen, die privat fürs Alter vorsorgen, indem sie monatlich etwas zurücklegen. Die würde Habeck bestrafen, wenn er die darauf entfallenden Erträge zusätzlich mit 17,5 Prozent belastet, nicht jedoch die „Finanzhaie“, wie die Grünen die „Reichen“ in einem Post auf „X“ bezeichnen. Weil Habecks Vorschlag – wie so oft – als wohlklingend, aber wenig durchdacht aufgenommen und von Ökonomen wie der politischen Konkurrenz gegeißelt wurde, rudern die Grünen inzwischen eifrig zurück.

Letztlich streben die Grünen die Einführung einer Bürgerversicherung an

Das „Hauptstadt-Briefing“ verweist auf die interne Sprachregelung der Grünen zum neuesten Habeck-Flop. Es gehe zunächst darum, Privatversicherte an der Finanzierung der GKV zu beteiligen. „Erst im zweiten Schritt geht es dann darum, alle Einkommensarten bei der Berechnung hinzuzuziehen.“ Die Wahlkampfstrategen der Grünen sind jedenfalls nicht zu beneiden. Wenn ihr Spitzenmann einfach eine unausgegorene Idee raushaut, fällt Schadenskontrolle schwer.

Wie eine Beteiligung von Privatversicherten an den GKV-Kosten funktionieren soll, bleibt offen. Eine zweckgebundene Zusatzsteuer auf Kapitalerträge wäre rechtlich wohl schwierig. Doch Habeck und den Seinen geht es halt stets ums große Ganze: Umverteilung als Wert an sich. Katharina Dröge, Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, hat immerhin klargemacht, was die Grünen letztlich anstreben: die Einführung einer Bürgerversicherung.

Davon schwärmen Linke schon lange, ganz gleich, ob sie grün, rot oder dunkelrot schattiert sind: eine Einheitsversicherung für alle, also eine Zwangs-AOK. Damit soll im Gesundheitswesen beseitigt werden, was aus linker Sicht für eine Zweiklassenmedizin gesorgt hat: dass nämlich der, der mehr bezahlt, mit einer gewissen Bevorzugung rechnen kann. Das würde freilich selbst dann so bleiben, wenn alle nach britischem Muster in ein staatliches Gesundheitssystem gezwungen werden. Wer es sich leisten kann und wem seine Gesundheit viel wert ist, wird sich gegebenenfalls außerhalb des Zwangssystems medizinisch betreuen lassen.

Robert Habeck würde freilich die Begriffe Zwangs-AOK oder Zwangssystem entschieden ablehnen. Im Habeck-Duktus würde das heißen: Wir zwingen niemanden zu etwas, wir reduzieren nur die Zahl der Alternativen auf eine.