Gregor Baszak ist freier Journalist und lebt in Chicago. Er publizierte unter anderem in The American Conservative, Makroskop und UnHerd.

Die Präsidentschaft ist das einzige politische Amt, für das alle wahlberechtigten Amerikaner stimmen können. Der US-Präsident ist also der einzige Politiker der Vereinigten Staaten, in dessen Person sich so etwas wie ein demokratischer Volkswille äußert. Doch da Donald Trump vor acht Jahren zwar die Wahl gewonnen hatte, aber nicht die absolute Stimmenzahl, trat er seine erste Amtszeit schwer angeschlagen an – so als hätte das US-System den Volkswillen wissentlich missachtet.

Seine Gegnerin Hillary Clinton hatte dank des amerikanischen Wahlrechts nur eine Minderheit der Wahlmännerstimmen im Electoral College erhalten, obwohl fast drei Millionen Menschen mehr für sie gestimmt hatten. In den Augen vieler Amerikaner fehlte Trump deshalb der Auftrag, das Land zu verändern. Für sie war er ein illegitimer Präsident.