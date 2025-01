Wer die Aufregung um den im Bundestag eingebrachten und auch mit Stimmen der AfD verabschiedeten Entschließungsantrag der Union verfolgt, der könnte meinen, Friedrich Merz und Parteifreunde hätten am Mittwoch gemeinsam mit Braunhemden und rechtsnationalen Freischärlern den Reichstag gestürmt, um der Demokratie, wie wir sie bisher kannten, ein jähes Ende zu setzen. Tatsächlich haben Friedrich Merz und die Union nur gemacht, was man in Demokratien halt so macht: einen Antrag gestellt und dafür Mehrheiten im demokratisch gewählten Parlament bekommen.