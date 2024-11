Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Matthias Wemhoff gräbt in der Hauptstadt das mittelalterliche Berlin wieder aus. Doch für ihn ist das nichts Rückwärtsgewandtes. Vielmehr müsse sich die Stadt auch ihrer frühen Geschichte wieder bewusst werden. „Es kann nicht sein, dass 30 Jahre Geschichte praktisch auf Dauer Berlins Gesicht prägen“, sagt er mit Blick auf die sichtbaren Folgen der DDR-Diktatur in Berlin. „Was wir hier in Berlin haben, ist eigentlich ein völliges Ausmerzen von Geschichte.“

Zugleich ruft er dazu auf, die Geschichte nicht immer mit einem moralischen Überlegenheitsgefühl zu betrachten; das gelte fürs Mittelalter genauso wie für das 19. Jahrhundert. Unsere Maßstäbe seien andere als die der Vorfahren. „Man darf sich in allen Bereichen nicht nur von dem Gegenwärtigen blenden lassen“, sagt Wemhoff, der auch Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte ist.

Wemhoff hat gerade zusammen mit Gisela Graichen auch ein Buch zur Faszination des Mittelalters geschrieben, das die Zeit betrachtet, in der auch Berlin gegründet wurde. Es heißt „Gründerzeit 1200. Wie das Mittelalter unsere Städte erfand“ und ist bei Propyläen erschienen.

Matthias Wemhoff (li.) und Volker Resing in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Gisela Graichen und Matthias Wemhoff: 1200. Wie das Mittelalter unsere Städte erfand, Propyläen 2024

Das Gespräch wurde am 5. November 2024 aufgezeichnet.

