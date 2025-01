Eines kann man kaum bestreiten: Die Ampelregierung stand von Anfang an vor so großen Herausforderungen wie keine andere deutsche Regierung seit Gründung der Bundesrepublik: Corona-Krise, Krieg in der Ukraine und eine in ihrer Wettbewerbsfähigkeit bedrohte Wirtschaft. Aber das allein kann das Scheitern der Ampel und ihres Kanzlers Olaf Scholz (SPD) nicht erklären. Vor denselben Problemen standen und stehen alle Volkswirtschaften Europas. Und nicht überall ist deshalb die Regierung zerbrochen.

Der Beginn aller Probleme liegt im Sommer des Jahres 2019. Damals trat Andrea Nahles als Parteivorsitzende der SPD zurück. Die Sozialdemokraten brauchten eine neue Führung. Es dauerte sage und schreibe fünf Monate, bis die Krise der Partei überstanden war. Und der Sieger hieß damals nicht Olaf Scholz.