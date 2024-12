Es lohnt sich durchaus die Bundestagsdebatte von diesem Montag noch mal nachzuhören. Sie war ungewöhnlich, historisch gar, und das nicht nur, weil sie an einem Montag stattfand, an dem Tag, an dem sonst eigentlich nie das Parlament zusammenkommt. Historisch war die Sitzung, weil es eine so genannte Vertrauensabstimmung über den Bundeskanzler gab, die dieser zwar erwartungsgemäß verloren hat. Gleichwohl kommt dies eben doch selten vor, zuletzt 2005 und davor 1982. Und historisch war sie vielleicht, weil sich doch neue und altbekannte Sortierungen anbahnten.

Nach dem Scheitern der Ampel-Koalition ist der Weg für Neuwahlen nun frei. Dementsprechend bot dieser Schlagabtausch im Hohen Haus nun eine Art vorgezogenen Wahlkampfauftakt. Doch viel überraschender waren die Zwischentöne an diesem Nachmittag. Denn vielleicht durch die Kürze der Zeit bis zum Wahltermin verursacht war vielen Rednern doch irgendwie bewusst, dass sie die Kontrahenten mutmaßlich schon in rund drei Monaten wiedersehen werden. Dann werden sie unweigerlich wieder vom hohen Ross des Wahlkampf-Ritters hinabsteigen und in den grauen Alltag der Politik einsteigen müssen.

Die Zeit nach der Wahl

Insofern waren manche Attacken in dieser Bundestagsdebatte etwas abgefedert. Allein Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde sowohl von noch Mit-Koalitionär Robert Habeck (Grüne) als auch besonders von Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) scharf attackiert. Mit dessen Wiederkehr als Kanzler rechnen doch offenbar die wenigsten. Erstaunlich intensiv arbeiteten sich auch Merz und Habeck aneinander ab, wohl wissend, dass sie, gewünscht oder auch nicht, beide möglicherweise noch eine gemeinsame Zukunft vor sich haben.

Eine ähnliche Ungewissheit liegt bei dem Duo Rolf Mützenich und Merz vor. Der SPD-Fraktionsvorsitzende hatte am Morgen gesagt, es sei ein „Tag der Erleichterung“. Merz nahm diese Formulierung auf und sagte, nie sei er Mützenich so nah gewesen als an diesem Tag. Eine gewisse Erleichterung, dass dieses Bündnis beendet ist, teilen also offenbar die Beteiligten mit der Opposition, wenngleich jeder der Anwesenden auf seine Weise dem ganzen auch noch etwas Gutes abgewinnen wollte.

Friedrich Merz antwortete auf die Rede des Kanzlers pointiert, aber schon etwas zu routiniert. Der Kanzlerkandidat der Union bemängelte wieder mal die ausgebliebene Zeitenwende nach entsprechender Ankündigung des Kanzlers im Februar 2022. Insbesondere mit Blick auf das Agieren von Scholz auf dem internationalen Parkett warf Merz dem Regierungschef vor: „Sie blamieren Deutschland.“ Die fehlende Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern sei zum „Fremdschämen“, so Merz. Doch in der Tonalität in der Sache war Merz doch durchaus auch um Abrüstung bemüht. Zwar bekräftigte er die Unterstützung für die Ukraine, betonte aber auch, dass nun alles getan werden müsse, was dem Frieden diene.

Merz erhält FDP-Applaus

In seiner Rede ging Merz auch auf die jüngsten Steuervorschläge der SPD ein und den Wunsch, mehr Schulden als bislang aufzunehmen. Dabei war ein besonderes Verhalten der Abgeordneten zu beobachten, dass sich seit dem Ampel-Aus zeigt. Als Merz kritisierte, dass Scholz sich in seiner Rede nicht mit der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands beschäftigt habe („Das Wort kam kein einziges Mal vor“), gab es Applaus nicht nur von der CDU/CSU-Fraktion, sondern auch von der FDP-Fraktion und an deren Spitze von Parteichef Christian Lindner und dem Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr.

Es wird hier eine Wiederannäherung eines alten Liebespaars sichtbar. In der Ampel-Zeit war es zu einer erheblichen Entfremdung von Liberalen und Christdemokraten gekommen, bisweilen sogar zu giftiger gegenseitiger Ablehnung. Das scheint sich zu verändern. So endet die 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestages wieder in einer eher traditionellen Sortierung mit CDU/CSU und FDP auf der einen Seite der Mitte und SPD und Grünen auf der anderen Seite.

Friedrich Merz hatte zuvor in einer ungewöhnlichen Geste Lindner gegenüber Vorwürfen von Scholz in Schutz genommen. Dieser hatte dem ehemaligen Finanzminister „fehlende sittliche Reife“ zum Regieren zur Last gelegt. Merz widersprach und erklärte, was Scholz gesagt habe, sei nicht nur respektlos, sondern eine „blanke Unverschämtheit“. Offenbar sei seine Rhetorik nichts wert und er könne mit abweichenden Meinungen nicht umgehen, so der CDU-Chef.

„Inszenierter Selbstzweifel“

Anders als in vergleichbaren Debatten griff Merz aber nicht nur direkt den Kanzler an, sondern nahm sich auch den grünen Spitzenkandidaten Habeck vor. Er wollte erkennbar das Signal setzen, dass es keinesfalls schon eine besondere oder größere Nähe zum Noch-Wirtschaftsminister gäbe. „Sie hinterlassen das Land in einer der größten Wirtschaftskrisen der Nachkriegsgeschichte“, sagte Merz an Habeck und Scholz gerichtet. Grund sei unter anderem auch die verfehlte Energiepolitik. Es gebe nicht nur politisch, sondern auch meteorologisch eine „Dunkelflaute in Deutschland“. Merz griff die „inszenierten Selbstzweifel“ Habecks an, die dann Kritik unmöglich machen soll. In Wahrheit sei Habeck „das Gesicht der Wirtschaftskrise“. Und Merz ergänzte, die Habecksche Wirtschaftspolitik werde es mit der Union nicht geben. Es sei gut, dass Unterschiede nun deutlich würden.

Die überraschendste Passage in der Rede von Friedrich Merz aber war seine ganz unverblümt vorgetragene Ankündigung, dass die Zeit nach der Wahl nicht einfach würde. Und damit blickte der Kanzlerkandidat der Union in die nahe Zukunft, die alle schon vor Augen hatten. Nicht mit Umverteilung und Stillstand, sondern nur mit Wettbewerbsfähigkeit und Leistungsbereitschaft sei die Zukunft zu gewinnen, so Merz. Gelächter bei der SPD-Fraktion gab es, als Merz erklärte, es könne nicht um Gefälligkeiten gehen, es brauche eine Kraftanstrengung und insgesamt müsse mehr gearbeitet werden. Vielleicht lässt sich das immer wieder aufgesetzte Schmunzeln beim Kanzler so erklären. Er weiß, dass im Wahlkampf zu viel Ehrlichkeit nichts hilft.

Am deutlichsten sprach Robert Habeck über die Zeit danach, auch mit viel vorgetragener Ehrlichkeit. Die Ampel-Partner seien schlicht „genervt“ voneinander gewesen und der Ruf der Koalition sei zu recht schlecht gewesen. Und es wirkte fast wie eine versteckte Botschaft an die eigenen Reihen sowie auch in Richtung Union, als Habeck, ganz staatstragend in schwarzem Anzug mit schwarzer Weste, schon jetzt zur Kompromissfähigkeit mahnte, als ob der Wahlkampf schon vorbei wäre. Es ist wohl das, was Merz meinte, wenn er Habeck vorwarf, in einem Duktus zu reden, der keinen Widerspruch mehr duldet. Habeck mahnte, alle müssten nach der Wahl über ihren Schatten springen. Wenn das gelinge, dann könne dieser Tag zur „Wegscheide der Parteiendemokratie“ werden. Die nächsten drei Monate werden anders werden.