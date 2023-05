So erreichen Sie Daniel Gräber:

Es gibt dieses Gute-Laune-Foto aus der Anbahnungsphase der Ampelkoalition. Es zeigt den grün-gelben Frühling, den zaghaften Beginn einer ökoliberalen Freundschaft. Annalena Baerbock schmunzelt in die Kamera, eingerahmt von Robert Habeck und Volker Wissing. Dahinter, in der zweiten Reihe, steht Christian Lindner. Sie blicken entspannt und zuversichtlich. Besonders zufrieden wirkt Wissing. Er hält das Handy, von dem die Aufnahme stammt, am ausgestreckten Arm.

Wissings Vierer-Selfie stammt aus einer anderen Zeit. Damals, nach der Bundestagswahl 2021, glaubten FDP und Grüne noch, gemeinsam frischen Schwung ins Kabinett zu bringen. Heute ist klar: Aus dieser Idee wird nichts. Die beiden kleineren Koalitionspartner sind heillos zerstritten. Zu gegensätzlich sind ihre politischen Überzeugungen. Während die Grünen glauben, dass der Staat alles besser weiß, und den Bürgern vorschreiben wollen, was sie essen, wie sie sich fortbewegen und heizen sollen, wollen die Liberalen das Gegenteil. Es knirscht im Gebälk der „Fortschrittskoalition“.