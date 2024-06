Deutschland steckt mitten in einer gefährlichen Abwärtsspirale. Selbst Wirtschaftsminister Robert Habeck, der vor noch nicht allzu langer Zeit vom grünen Wirtschaftswunder erzählte, diagnostiziert dem eigenen Land inzwischen die „schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten“. Stellen Sie sich mal vor, in einer solchen Lage hätten Sie als Fernsehmacher diesen Minister und seinen wichtigsten Herausforderer, den Oppositionsführer, der sich vor allem als Wirtschaftspolitiker profilieren will, in einer einstündigen Diskussionsrunde als Gäste. Sie würden doch versuchen, mit geschickten Fragen, mal den einen und mal den anderen aus der Reserve zu locken und vor allem dafür sorgen, dass es ordentlich kracht. Dass die beiden richtig streiten. Denn das nennt man Demokratie.