Eva Maria Welskop-Deffaa: Als das Programm mit dem Titel „In Freiheit leben“ in meinen Händen lag, habe ich mich schon gefragt, welches Freiheitsverständnis propagiert die CDU da? Und ich war dann positiv überrascht. Die CDU betont gleich auf der ersten Seite, dass es gilt, den Sozialstaat zu erhalten, weil soziale Sicherheit die Voraussetzung ist, um Freiheit verantwortlich zu gestalten. Das entspricht dem Freiheitsverständnis der Caritas. Es gibt dann aber Passagen, die passen nicht zu dem, was am Anfang programmatisch verkündet wird. Am meisten stören mich die Aussagen zum Ruanda-Konzept, zur erweiterten Drittstaatenregelung, für die das Programm wirbt. Jeder Asylbewerber soll unabhängig von seiner Geschichte an der deutschen Grenze in ein Land verwiesen werden, das weder Einreise- noch Herkunftsland ist. Das ist weit entfernt von meinem Verständnis des Grundrechts auf Asyl.