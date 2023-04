Die SPD-Spitzen geben sich siegessicher. So hätten Giffey und Co-Chef Raled Saleh doch den Christdemokraten einiges abgerungen, heißt es. Das würden am Sonntag die Mitglieder in Reinickendorf und Neukölln nun gutheißen. Beide Parteien sollen im neuen Senat gleich viele Ministerposten erhalten, obwohl die CDU rund 10 Prozent vor den Sozialdemokraten liegt. Auch so umstrittene wie hoch politisierte Fragen wie die Verstaatlichung von Wohnungsbaugesellschaften und die Verschuldung wurden mit Kompromissen befriedet, die doch eher rot als schwarz gefärbt sind.