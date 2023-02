Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Drei Tage nach Schließung der Berliner Wahllokale hat sich der Pulverdampf aus der kurzen, aber heftigen Auseinandersetzung der Kandidaten noch nicht verzogen. Vielmehr vernebelt er nun sogar die Köpfe der Präsidien und Vorstände hinter verschlossenen Türen, so schwer fällt es ihnen, von den eigenen Parolen umzuschalten auf Realpolitik. Verbissen bis verzweifelt suchen sie nach einem Narrativ, wie sich aus den Resultaten ein erneuerter oder ein neuer Regierungsauftrag herauslesen ließe, eine Erzählung, die nicht Stunden später schon in Hohngelächter von Medien, Bevölkerung und Konkurrenz untergeht oder an den Tatsachen vor der Tür zerschellt.

Angetestet wurde bereits einiges – funktioniert hat bisher nichts. Auch nicht bei der CDU übrigens. Der folgende Beitrag kann damit nur eine erste und sehr vorläufige Zusammenstellung der Daten, Ereignisse und Äußerungen sein, wie sie auf uns seit Sonntag 18:01 Uhr niederprasseln – ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder gar so etwas wie Objektivität. Dazu ist die Entwicklung noch viel zu ungewiss.

Überrascht vom eigenen Erfolg, übt die Union sich aus irgendwelchen Gründen seither in Demut und Bescheidenheit. Bloß jetzt nicht die Pferde scheu machen und Anlass geben zu neuen Shitstorms, scheint Kai Wegner zu denken. Sein allererster Kommentar zur Prognose von 18 Uhr: Er sei erst einmal sprachlos. Na klasse.

Spitzenkandidat der CDU steht mit leeren Händen da

Es tritt exakt die Situation ein, die seit Wochen absehbar war – und der Spitzenkandidat der CDU steht mit leeren Händen da. Weder eine Botschaft noch eine Strategie, wie er nun Franziska Giffey aus dem Roten Rathaus hinauskomplimentieren will, nicht für den eigenen Laden, nicht für die anderen, nicht für die Öffentlichkeit.

Alter! Eine solche Chance eines Agenda-Settings vor Millionenpublikum bekommst du nur einmal! Stattdessen: hilfloses Liebgucken. Seid mir bitte nicht mehr böse, liebe Sozis, liebe Grüne, sooo schlimm bin ich doch gar nicht. War doch alles nur Show die letzten Wochen. Pffff.

Die große Versöhnungsnummer kann der Mann vergessen. Die Sache mit den kleinen Paschas und den Vornamen der Silvester-Krawallbrüder hat Linke und Grüne ja nicht etwa wegen Rassismus, Spalterei, Nazi und so weiter auf die Palme gebracht, sondern weil sie perfekt funktionierte und die AfD trotz maximaler Unzufriedenheit mit diesem Senat klein und unter Kontrolle hielt.

Faxen dicke in Berlin

Bürgerliche, die der AfD schaden, mögen Linke und besonders Grüne gar nicht, ist doch eben die Stärke der AfD ihr Lebenselixier und verschafft ihnen selbst mit lächerlichen Stimmenanteilen vielerorts Regierungsteilhabe, gerade in Ostdeutschland, zu dem Berlin unverändert gehört, auf die sie normalerweise keine Chance hätte.

Allein deshalb findet es Rot-Grün-Rot maximal unanständig, der AfD Stimmen abzujagen. Und wenn die Union jetzt noch, angenehm überrascht vom Effekt, den ihre klare Ansage mit Blick auf Migrantenkriminalität sogar in der Hauptstadt hatte, dieses Wahlkampfmodell auf die Bundesebene übertragen sollte, dann sehen Linke und Grüne noch viel mehr Felle davonschwimmen als soeben geschehen. Brandmauer! Einsturz! Hyperventilier!

Sicher: Man weiß bei Friedrich Merz nie, was Tölpelei war, was Eingebung des Augenblicks und was Plan. Aber wenn es Plan war, ein absichtlich in und für Neukölln gestarteter Versuchsballon, dann hat er super funktioniert. Sogar in Neukölln selbst. Die Menschen dort haben die Faxen genauso dicke wie der Rest der Stadt, leiden als Einwanderer an den Zuständen vor ihrer Haustür doch zwangsläufig noch viel mehr als die Gutsituierten in Charlottenburg-West. Giffey machte dort, auf ihrer vermeintlichen Homebase, keinen Stich. Rudow, Wahlkreis mit den größten Verlusten der ganzen Stadt. Gegen einen CDU-Nobody. Huch?

Wie wäre es mit einem Kenia-Senat?

Überhaupt, die Regierende. Ihre eigentlichen Gegner heißen Grüne, Linke, Berliner SPD und Franziska Giffey. Ihr bester Freund ist der Bundeskanzler, erkennt er sich in ihr doch wieder in seinen charakterlichen und programmatischen Mängeln mit einem genauso gestörten Verhältnis zur Wahrheit als Bonus obendrauf. Diese Frau würde selbst dann noch am Chefsessel kleben, wenn die Möbelpacker kommen und sie aus der Senatskanzlei per Altlastenaufzug herausrollen. Festhalten überflüssig – herunterfallen kann sie so immerhin nicht.

Die Zeit, mit einem ähnlichen Übermaß an Anstand und Achtsamkeit gegenüber den Wählern ausgestattet wie das Objekt ihrer Bewunderung, trauert schon einmal vorsorglich um „die Tragische“, um das „größte politische Talent, das es in Berlin gibt“ (Jana Hensel). Wobei: Eine solide Innensenatorin in einem Kabinett Wegner mit Burkhard Dregger, nach kleiner Kunstpause wieder im Landesparlament vertreten, als Aufpasser und Bewährungshelfer an der Seite könnte Frau Giffey vielleicht sogar darstellen.

In Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod

Ohnehin hätte in dieser Lage ohne offensichtlich legitime Mehrheiten ein schwarz-rot-grüner Experimentalsenat in Form einer Kenia-Koalition einen gewissen Charme. Franziska Giffey (SPD-rechts) für Inneres und Andreas Geisel (SPD-rechts) für Bauen und Wohnen – das sollen die Genossen mal schön selbst ausbaden – einerseits sowie zwei Grüninnen für Gedöns, wo sie nicht allzuviel Schaden anrichten können, anderseits, das hätte etwas.

Zumal das Erpressungspotential einzelner Abgeordneter dann dank ausreichender Mehrheit im Abgeordnetenhaus überschaubar ausfiele. Oma und Opa wissen es noch: In Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod. Und dass Berlin in Gefahr ist, vollends abzustürzen, sollte inzwischen Konsens sein.

Anstelle eines dicken, wochenlang mühsamst ausgehandelten Koalitionsvertrages, in der Regel nach vier Wochen ohnehin reif für die Tonne wegen Einbruchs der Realität und maximaler Meinungsverschiedenheiten zwischen Grünen und SPD, könnte man es einmal mit vier innerhalb einer Woche getexteten DIN-A4-Seiten ausprobieren, in denen Ziele und Absichten sowie Verfahren zur Konfliktbeilegung formuliert werden, die konkreten Umfänge und Wege aber, der Tageslage angepasst, jeweils im Regierungsalltag auszuhandeln wären.

Wenig versprechen, viel halten – der Berliner käme aus dem Staunen nicht mehr heraus und der Rest der Republik erst recht. Und ein Ende der bisherigen Lose-lose-lose-Resultate, mit denen Rot-Grün-Rot nicht nur die Hauptstadt ruiniert hat, sondern auch sich selbst, wäre mindestens kein Ding der Unmöglichkeit mehr.

Nur 15 Prozent sehen den Auftrag zur Regierungsbildung bei der SPD

Nice to see bei dieser Gelegenheit: Dieselben Qualitätsmedien, die uns wochenlang Umfragen um die Ohren hauten, nach denen die CDU eventuell, ganz vielleicht, unter Umständen, am Ende, ein wenig die Nase vorne haben könnte, die Wählerschaft insgesamt einem CDU-geführten Senat aber mit Abscheu und Ekel gegenüberträte, weshalb man diese Vision lieber gleich wieder vergessen sollte – dieselben Qualitätsmedien verkünden heute eine repräsentative Forsa-Studie vom Montag, nach der 65 Prozent der Befragten den Auftrag zur Regierungsbildung bei der CDU sehen, aber nur 15 Prozent bei der SPD und nur zehn Prozent bei den Grünen. Tja, so schnell kann es gehen.

Die kleinen Leute sind wieder einmal viel schneller in der Wirklichkeit angekommen als ihre politischen Vertreter innen und außen. Gerade in der Müllerstraße, in der SPD-Zentrale, halten sie jene bitterböse Grafik namens „Kleiner grüner Kern (ausgenommen Mitte/Friedrichstraße), fetter schwarzer Rand“ immer noch für einen Deep Fake aus Moskau oder so und surfen auf ihren Tablets und Smartphones angestrengt drumherum.

Woke Identitätspolitik wird abgewählt

Zum Schluss noch ein Blick auf die FDP. Die macht mit ihrem großen Herz für queere, vom Aussterben bedrohte Minderheiten in Land und Bund softwoke Politik, stets in Furcht vor Ärger mit Grünen und Linken, den Originalen dieser Mode, und wundert sich, dass das flächendeckend ganz schlecht ankommt in der eigenen Wählerschaft. In Hessen (zuletzt 7,5 Prozent) werden sie mit einem „Weiter so“ wieder rausfliegen und in Bayern (zuletzt 5,1 Prozent) erst recht, aber Christian Lindner und sein Justizminister Marco Buschmann raffen es einfach nicht: Eine vierte linke Partei braucht kein Mensch.

Wer Weiblichkeit, Frausein zu einer Frage der Selbsterklärung macht, wird abgewählt. Freie Fahrt auf der Autobahn und Steuersenkungen sind schöne Themen, werden von liberalen Wählern aber schlicht als selbstverständlich vorausgesetzt oder als unrealistisch abgehakt. Atomkraft? Geht jetzt ohne Gegenwehr der FDP wider besseres Wissen ins Nirwana, weil sie keinen Bock auf neuen Streit hat. Ein „Selbstbestimmungsgesetz“, das grundlegende Gewissheiten zerstört und biologische Tatsachen negiert, sogar unter Strafandrohung als künftig unsagbar brandmarkt, ist ein absolutes No-Go.

Take it or leave it, Lindner

Ohne die Stimmen und die Unterstützung der FDP hätte die „Familienministerin“ nicht soeben jenes Denunziationsportal in Gang setzen können, bei dem Transaktivisten und ihre Sympathisanten jede Kritikerin und jeden Kritiker des Mantras „Transfrauen sind Frauen“ als Urheber*in von „Hassrede“ anschwärzen können.

Es genügt für eine Meldung sogar ein Anstecker, der sich gegen „Gender-Wahn“ ausspricht oder – etwa in Hamburg – eine angeblich falsche Petition unterschreibt. Das ist illiberal, freiheitsfeindlich in der Endstufe. Der Spiegel: „Denken Sie ab sofort also lieber zweimal nach, bevor Sie Gendersterne oder Initiativen der Ministerin kritisieren.“

Keinen Menschen interessiert dann noch, was die FDP zugleich angeblich alles in der Ampel-Koalition an Unsinn und Irrtümern verhindert habe. Dieses Argument zieht schlicht nicht. Fragen Sie Linda Teuteberg, vom Parteichef nach kurzer Zeit als Generalsekretärin geschasst, weil gerade an dieser Stelle nicht folgsam: Die FDP steht in diesem von Frauenfeinden wie Staatssekretär Sven Lehmann angezettelten Kulturkampf brutalstmöglich auf der falschen Seite. Das wird sich rächen, 2013 lässt grüßen. Take it or leave it, Lindner.