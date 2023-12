Scholz moderiert „Notlage“ an

Scholz machte den Auftakt und zeichnete zu Beginn seiner Ausführungen ein düsteres Bild von der militärischen Lage in der Ukraine, zählte die einzelnen Hilfszahlungen Deutschlands an den überfallenen Staat auf (darunter acht Milliarden Euro für Waffenlieferungen) – und wies darauf hin, dass bei einer sich weiter verschlechternden Situation künftig auch noch mehr an Kiew gezahlt oder geliefert werden müsse. Sein damit verbundener Hinweis auf Artikel 115 des Grundgesetzes, indem auch die temporäre Aussetzung der Schuldenbremse im Fall von Notlagen geregelt ist, dürfte klar gemacht haben, worauf die ganze Sache im nächsten Jahr hinausläuft. Deswegen konterte Unionsfraktionschef Friedrich Merz in seiner Replik auf Scholz, der Bundeskanzler habe eine entsprechende „Notlage“ bereits angekündigt, bevor diese überhaupt eingetreten sei. Zur Aussetzung der Schuldenbremse bedürfe es allerdings einer „unvorhergesehenen“ Situation, so Merz, weshalb er Scholz vorwarf, seine „üblichen Tricksereien“ zu betreiben.