„Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“, heißt es bekanntlich bei Carl Schmitt. Den Gutmeinenden gilt dieser Satz als Beleg für das Toxische in Schmitts Denken. Denn in dieser Formulierung schwingt unüberhörbar eine gewisse Gewaltandrohung mit. Etwas Gemäßigtere sehen in Schmitts Zitat lediglich einen nüchternen Realismus. Wer in einer Gesellschaft bestimmt, wann ein Ausnahmezustand herrscht und wie man ihn durchsetzen kann, der ist der eigentliche Souverän.

Zynischere Zeitgenossen können Schmitts Diktum aber auch als Handlungsanleitung verstehen. Wer es anstrebt, Souverän zu sein, der muss in eine Position kommen, die es ihm ermöglicht, über den Ausnahmezustand zu bestimmen.