Auch sei in der Zukunft mit sogenannten Escape-Mutationen zu rechnen, also mit Virusvarianten, die eine verringerte Sensitivität gegenüber den jetzt verfügbaren Impfstoffen hätten. Und weil all das möglich ist, und weil zudem das weisungsgebundene Robert-Koch-Institut (RKI) die Gefährdung für die Gesundheit der nicht oder nicht vollständig Geimpften weiterhin als hoch einschätzt, während sie für die Geimpften als moderat gelte, solle das vom Volk gewählte Parlament die Feststellung der epidemischen Lage beschließen und im Bundesgesetzblatt bekannt machen – ganz so, wie bereits am 25. März 2020 und in allen darauffolgenden Verlängerungen des Notstandes.