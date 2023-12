Der Elefant hat gekreißt und gebar eine Maus. Der beliebte Spruch ließe sich genüsslich auf das von Kanzler, Vize-Kanzler und Finanzminister ausgerufene Ende der Regierungskrise münzen. Doch noch nicht mal einen ehrlichen Blick auf die Maus gewährten die Spitzen der Ampel-Regierung bei der Pressekonferenz am Mittwochmittag.

Die Lösung des Haushaltsdilemmas und die Aufstellung des Bundeshaushalts 2024 ist zunächst nur eine Ankündigung. Der Kompromiss scheint mit viel Hoffnung und unter Wohlfühlbedingungen geschlossen worden zu sein. Die Beteiligten wirkten nach vollbrachter Entbindung erleichtert, doch so sicher mit dem Ergebnis waren sie nicht, sonst hätten sie etwa Fragen der Journalisten zugelassen und vielleicht auch etwas Schriftliches verteilt.

Die Quadratur des Kreises

Die mündlich vorgetragenen Eckpunkte der Einigungen wirken noch wie die Quadratur des Kreises: keine Kürzungen im Sozialbereich, keine Umgehung der Schuldenbremse und kein Nachlassen beim Klimaschutz. Und Kontinuität bei der Ukraine-Unterstützung. Doch es deutet sich an, wer das bezahlen wird: unter anderem der Stromkunde und der Autofahrer.

Die Regierung will den CO2-Preis stärker anwachsen lassen und mit dem Ertrag die versprochenen Investitionen in klimafreundliche Industrie fördern. Zugleich sollen Subventionen wegfallen, so werden künftig E-Autos nicht mehr wie bisher staatlich unterstützt. Also: Mehrkosten für den Bürger. Dass der Anstieg der CO2-Preise dem Weg folgt, den dereinst die Große Koalition beschlossen hat, verschweigen die drei Ampel-Männer nicht, ganz im Gegenteil wollen sie sogar mit dem Rekurs auf die Vorgängerregierung Legitimität erkaufen – und CDU/CSU gefügig machen.



FDP-Chef Christian Lindner muss seinen Parteimitgliedern ein Ergebnis liefern, das sie von der ungeliebten Ampel überzeugt. Deswegen ist für ihn das Festhalten an der Schuldenbremse existenziell. Doch auch hier ist noch nicht klar, wie groß das Hintertürchen ist, welches der Kompromiss nun vorsieht. Offenbar soll für den Notfonds für die Opfer der Ahrtal-Flut doch ein haushalterischer Notstand ausgerufen werden, um hier an der gesetzlichen Begrenzung vorbei weitere Milliarden Euro aufnehmen zu können.

Hier wolle man auf die Union zugehen, um eine verfassungskonforme Lösung zu finden, sagte der Kanzler. Das bedeutet, die Regierung will verhindern, dass CDU/CSU wieder in Karlsruhe klagen. Die Avancen gegenüber Unionsfraktionschef Friedrich Merz sind also verständlich, aber doch auch überraschend, wenn man die Rhetorik auf dem SPD-Parteitag in Rechnung stellt.

Wie von Zauberhand

Bundeskanzler Scholz erklärte, dass die 17 Milliarden Euro im Kernhaushalt eingespart würden „indem wir klimaschädliche Subventionen abschaffen, die Ausgaben einzelner Ressorts etwas absenken und Bundeszuschüsse verringern“. Doch statt konkret zu werden, bleibt er im Vagen. Er bedankte sich bei seinen Kabinettsmitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit, doch wer nun genau wo was einspart, das verrieten die Regierungsspitzen noch nicht.

Erstaunlich ist, wie von Zauberhand neue Einnahmen generiert werden sollen. Plötzlich will man nur durch mehr Anstrengung mehr ukrainische Flüchtlinge in Arbeit bringen und so im Sozialressort 1,5 Milliarden Euro sparen – bzw. besser: nicht ausgeben müssen. Da fragt sich der geneigte Wähler: Warum nicht gleich so?

Der Klima- und Transformationsfonds war dereinst die Wundertüte, mit der Robert Habeck das größte Ungemach des Klimaschutzes und der „Transformation“ mit Hilfe von Milliarden erträglicher machen wollte. Nun muss die Regierung die Geldmaschine um 45 Milliarden Euro reduzieren. Mit einem Gesamtvolumen von 160 Milliarden Euro bleibe er aber zentrales Instrument der Regierung, so der Bundeswirtschaftsminister.

Die krisengeschüttelte Bahn erhält nun kein Geld mehr aus dem Fonds, dringende Projekte würden nun aus dem Kernhaushalt finanziert. Außerdem wolle man Privatisierungsgewinne für die Bahn einsetzen. Da fragt sich der geneigte Zuschauer erneut, ist das wieder ein Zaubertrick aus dem Hause Scholz oder eher Hochseilakrobatik des Artisten Lindner? Auf jeden Fall ist noch alles Ankündigung und vieles im Konkreten nicht nachvollziehbar.