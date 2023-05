Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Sicher, leicht ist das nicht, vor allem im Moment, aber dennoch: Stellen wir uns Die Grünen einmal in einem – zugegeben waghalsigen – Gedankenspiel als schlaue Partei vor, vielleicht sogar als kluge. Was würden schlaue, vielleicht sogar kluge Grüne in dieser Lage tun, in der sie sich selbstverschuldet befinden? Zunächst würden sie ein, zwei Tage innehalten und bilanzieren, wie es wieder einmal so weit kommen konnte, alleine gegen den Rest der Welt zu stehen, am selben Tag, an dem den Klimaklebern die Konten gesperrt werden und die Webseite abgestellt.

Der Opfermodus, in den sie reflexhaft zu verfallen pflegen, ist da überhaupt nicht hilfreich. Das hätten schlaue, vielleicht sogar kluge Grüne mittlerweile begriffen. Und die moralische Aufladung eines Sachproblems, der zweite Reflex, erst recht nicht. Schlaue, vielleicht sogar kluge Grüne würden stattdessen mindestens endlich die Möglichkeit ins Kalkül ziehen, zu einem guten Teil selbst schuld zu sein an ihrer Bredouille, um dann in einem ergebnisoffenen (!) Brainstorming Ideen zu produzieren, wie sie das Beste aus der Situation machen.