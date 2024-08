Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Der Fall „Wannseekonferenz 2.0“ ist juristisch noch immer nicht abgeschlossen. Erst am 24. Juli 2024 erlitt der NDR für die von ihm produzierte „Tagesschau“ eine Schlappe per einstweiliger Verfügung des Hanseatischen Oberlandesgerichtes Hamburg. Dem NDR wurde es unter Androhung eines Zwangsgeldes verboten, weiterhin zu behaupten, bei einer privaten Zusammenkunft in der Nähe des Wannsees im November 2023 sei „verfassungswidrig“ über die Ausweisung „deutscher Staatsbürger“ diskutiert worden.

NDR droht Ordnungsgeld Was nach einer solchen Niederlage zu geschehen hat, ist eigentlich eindeutig: die gerichtlich untersagten Behauptungen müssen eingestellt werden. Das aber scheint man beim NDR nicht so zu sehen. Bis Redaktionsschluss wurden, auch einen Monat nach Gerichtsbeschluss, die eigentlich verbotenen Behauptungen weiterhin verbreitet.