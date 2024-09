Wer einen Vorgeschmack auf den Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr bekommen wollte, hatte am Mittwochmorgen im Parlament die Gelegenheit dazu. Ein kämpferischer Bundeskanzler trat da auf, der plötzlich frei redete, den Oppositionsführer direkt anging und mehr Tatkraft ausstrahlte, als sie sich im politischen Alltag sonst meist bei ihm zeigt. Olaf Scholz hat noch keineswegs aufgegeben. Tatsächlich erwies er sich als Meister der Autosuggestion. Plötzlich seien die Probleme im Land vor allem das, was die Vorgängerregierung aufgetürmt habe, und seine Regierung diejenige, die „die Sache umdreht“, die Dinge „anpackt“ und „Zukunft gestaltet“. Die SPD-Fraktion dankte es ihm mit anhaltendem Applaus. Nach dieser Selbstvergewisserung dürstet es der Sozialdemokratie so sehr, koste es was es wolle, erst recht nach den zurückliegenden Wahlen.

Doch dieses Selbstbewusstsein, das der Kanzler ausstrahlte, ist teuer erkauft. Dazu musste er schon einiges über- und verdrehen. Er kam nicht umhin, Friedrich Merz zum Dreh- und Angelpunkt seiner Angriffe und auch seiner Selbstbespiegelung zu machen. Ein Regierungschef, der sich am Oppositionsführer abarbeitet? Eigentlich müsste es eher umgekehrt sein. Wichtigstes Thema dabei die Migrationspolitik und die gestern gescheiterten Gespräche mit Vertretern von CDU und CSU. „Sie haben sich in die Büsche geschlagen, das ist nicht gut für Deutschland“, polterte er. Doch wie untauglich der Vorwurf war, musste er sozusagen selbst nachschieben. „Es war gut, dass Sie uns angeboten haben, gemeinsame Sache zu machen.“