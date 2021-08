So erreichen Sie Frank A. Meyer:

Für den Deutschlandfunk sind Dutzende abgeschriebener Passagen in Annalena Baerbocks erstem Buch nichts weiter als „sprachliche Ähnlichkeiten“, also nicht der Rede wert, obschon derselbe DLF sie in seinen Morgennachrichten mehrmals erwähnte.

Alles nur Kinkerlitzchen.

Für den Deutschlandfunk ist die Kritik an Annalena Baerbocks Abschreiberei vergleichbar mit der Diffamierung Willy Brandts wegen dessen unehelicher Herkunft und seinem Widerstandskampf gegen die deutsche Diktatur im norwegischen Exil – der schmutzigste Wahlkampf seit Gründung der Bundesrepublik.

Annalena Baerbock, eine deutsche Schicksalsgestalt wie einst Willy Brandt.