Liberale wollen das Lager wechseln

Noch eine Übereinstimmung ist auffällig. Wie in den 1960er-Jahren gibt es in der FDP starke Kräfte, die in der CDU/CSU keineswegs (mehr) den natürlichen Koalitionspartner sehen; die das Lager wechseln wollen. Das Vorspiel zur Bildung der Regierung Brandt/Scheel hatte bereits 1966 stattgefunden, als die Freien Demokraten in Nordrhein-Westfalen mit der SPD koalierten.