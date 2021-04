Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Mit der Union? Mit FDP und SPD? Mit der Linken? Jürgen Trittin muss nicht lange überlegen: „Wenn möglich, wollen wir das Kanzleramt.“ Mit seinen 66 Jahren ist er ein Vertreter der „alten Grünen“, sozialisiert in Göttinger Trotzkisten- und Maoistenkreisen, 1980 eingetreten – und gleichzeitig einer der Ersten, die den Grünen eingetrichtert haben, dass man regieren muss, um Dinge zu verändern: „Wirkliche Radikalität besteht darin, dass ich Dinge in der Wirklichkeit auf den Boden bringe – und nicht auf der Ebene der papierenen Forderungen“, sagt er an diesem Tag Mitte April in seinem Bundestagsbüro im dritten Stock des Jakob-Kaiser-Hauses.

Trittin hat den Ruf eines Parteilinken und Fundis, dabei wurde er schon 1990 in Niedersachsen unter Gerhard Schröder Minister. Auf Bundesebene stellte er von 1998 an als Umweltminister die Weichen: „Alles, was sich in Sachen Klimaschutz als belastbar erwiesen hat, wurde damals auf den Weg gebracht: das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), der Atomausstieg und der Emissionshandel. Das hat alles die Ära Merkel überdauert.“

Ein Hauch von 1998

Wenn die Grünen von September an über die Regierung verhandeln, wird der alte Hase Trittin mit all seiner politischen Erfahrung und Sachkenntnis dabei sein. Ein Ministeramt beansprucht er nicht, das sollen jetzt die Jungen machen: Direkt unter seinem Büro liegt das von Annalena Baerbock, die die Partei als Kanzlerkandidatin ins Rennen schickt – eine 40-Jährige, die nie Ministerin war, nicht einmal Bürgermeisterin. Ein Hauch von 1998 liegt in der Luft: Eine nach 16 Jahren Merkel entkräftete CDU und eine identitätslose SPD werden abgewählt. „Wir sind die einzige Partei, die mit einem Inhalt identifiziert wird“, sagt Trittin.

Vier Jahrzehnte nach ihrer Gründung könnten die Grünen ab September sogar die Kanzlerin stellen, zumindest aber eine politische Kraft sein, an der keine Partei, die regieren will, vorbeikommt. Was haben sie vor mit diesem Land? Sind die Grünen noch radikal? Sind sie nicht in Wirklichkeit auf der Suche nach Mehrheiten so weit in die Mitte gerückt, dass sie kaum noch von CDU und SPD zu unterscheiden sind? Anders gefragt: Haben die Grünen nicht schon eine derartige Diskurshoheit erlangt, dass die anderen Parteien den Zwang sahen, sich selbst zu begrünen – und die Forderungen der Grünen heute gar nicht mehr radikal erscheinen?

Radikale Schwurbelei In diesem Frühjahr haben die Grünen ihr Manifest zur Wahl veröffentlicht: „Deutschland. Alles ist drin“, heißt es. An ihm muss man sie messen. Es stehen in diesem Programm Sätze wie „Unsere Staatlichkeit soll bunter und feministischer werden“, die wohl nur versteht, wer aus dem grünen Kosmos kommt. Die Sprache ist blumig, nicht radikal, das Programm atmet den Geist des grünen Mantras, „Ökologie und Ökonomie“ zu vereinen. Legt man das Programm von 1998 daneben, ist da eine ganz andere Härte und Klarheit: fünf D-Mark pro Liter Benzin in zehn Jahren, Nato ersetzen, Vermögenssteuer ab 400 000 D-Mark.