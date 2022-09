Der breiten Öffentlichkeit war der Name von Lisa Paus nicht bekannt, als die Grünen sie im April zur Nachfolgerin der gescheiterten Bundesfamilienministerin Anne Spiegel kürten. Ihrem neuen Vorgesetzten, Olaf Scholz, dafür umso mehr. Als Grünen-Obfrau im Finanzausschuss nahm die Diplom-Volkswirtin den damaligen Finanzminister wegen seiner Rolle im Cum-Ex-Skandal hart in die Mangel. „So funktioniert das System Scholz: Spuren verwischen und Nebelkerzen werfen“, lautete ihr Urteil im August 2021 via Twitter. Scholz gebe in Sonntagsreden „gerne den aufrichtigen Sozialdemokraten – hinter den Kulissen ist er eher ein ‚Genosse der Banker‘“, schrieb sie in einem Aufsatz.

Steht sie nach wie vor zu ihren Äußerungen? Paus blockt die Frage in Scholz-Manier ab: „Ich habe vor der Wahl alles zu Olaf Scholz gesagt“, sagt sie gegenüber Cicero. „Die Wählerinnen und Wähler haben jetzt so entschieden. Ich fühle mich gut im Kabinett aufgenommen, Olaf Scholz und ich kommen gut miteinander klar.“