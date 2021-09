Die Berliner Großkundgebung ist Teil des „Globalen Klimastreiks“, zu dem „Fridays for Future“ aufgerufen hat. Schüler lassen an diesem Freitag die Schule ausfallen, Berufstätige nehmen sich frei, und auch die „Omas for Future“ nutzen den Tag zum Protest. Auf der Wiese vor dem Bundestag herrscht Volksfeststimmung. Seifenblasen fliegen durch die Luft, Familien haben ihre Jüngsten in Kinderwägen dabei, es wird nicht nur deutsch gesprochen, sondern auch italienisch, portugiesisch und arabisch. Eine Frau hat sogar ein Waldhorn dabei, in dessen tiefe lange Töne ein Hund in der Ferne jaulend einsteigt.