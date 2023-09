So erreichen Sie Alexander Marguier:

Der 24. Februar 2022 wird als Wendepunkt in die Geschichte eingehen, denn an diesem Tag begann der russische Überfall auf die Ukraine. Mit diesem Ereignis verbindet sich in Deutschland insbesondere auch der von Bundeskanzler Olaf Scholz geprägte Begriff „Zeitenwende“. Tatsächlich lässt sich aber der seit inzwischen mehr als anderthalb Jahren dauernde Ukrainekrieg nicht auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt zurückdatieren, denn der Konflikt hatte schon lange vorher geschwelt.

Und auch die „Zeitenwende“ hatte bereits vor dem 24. Februar 2022 ihre Konturen angenommen, übrigens keineswegs nur in geopolitischer Hinsicht. Vielmehr ist der sogenannte Westen mit tiefgreifenden wirtschaftlichen Umbrüchen konfrontiert, deren Auswirkungen wir nun langsam zu spüren bekommen. Aber was heißt das alles für Deutschland? Darüber spricht Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier im Podcast Politik mit Karl-Heinz Paqué, dem Vorsitzenden der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

Der Ökonom und frühere Finanzminister beleuchtet auch die offenbar unbändige Lust der Deutschen am Moralisieren, geht vor diesem Hintergrund auf die Arbeit der Ampel-Regierung in Berlin. Und fordert vehement ein großes Reformpaket nach dem Vorbild der „Agenda 2010“ ein. Von den Koalitionären insbesondere aus SPD und Grünen verlangt Paqué denn auch mehr Bereitschaft zu Lösungen für die deutsche Strukturkrise: „Es ist ein bisschen Bewegung da, man wird ein wenig pragmatischer – aber das reicht noch nicht.“

Karl-Heinz Paqué (li.) und Alexander Marguier in der Cicero-Redaktion

Das Gespräch wurde am 19. September 2023 aufgezeichnet.

