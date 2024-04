Mit zwei durchaus gelungenen Kunstgriffen setzt sich der Film von seiner Vorlage ab: Erstens wird Hauke Haiens Untergang und Tod (sowie der seiner Frau Elke) in die jüngste Vergangenheit, das Jahr 2007, verlegt. Zweitens ist die kleine Tochter Wienke Haien nicht ebenfalls in der Sturmflut umgekommen, wie es Storm erzählte, sondern hat überlebt. Wienke kehrt als junge Frau erstmals an den Unglücksort zurück und will die von einem dunklen Geheimnis umgebenen Umstände des Todes ihrer Eltern aufklären. Hat damals jemand nachgeholfen? Schließlich machte sich auch der Film-Hauke (gespielt von einem merkwürdig abwesend wirkenden Detlev Buck) wie der Storm-Hauke bei den Nachbarn mit seinen Plänen zur (kostspieligen) Modernisierung des Deichschutzes nicht gerade beliebt. Begleitet wird Wienke von Iven, dem früheren „Azubi“ auf dem Hof der Haiens – auch das eine direkte Anleihe an einen Knecht dieses Namens, der im „Schimmelreiter“ bei Hauke arbeitet. Und auch Ole Peters taucht als Widersacher der Haiens im Film wieder auf, jener Bauer und Ortsvorsteher, der mit seinem Einfluss die notwendigen Erneuerungen am Deich zu verzögern und verhindern sucht.