Bei der Verleihung des Karlspreises in Aachen an den Präsidenten der Europäischen Rabbinerkonferenz, Rabbi Pinchas Goldschmidt, ging der Preisträger in seiner Rede auch auf die islamistischen Demonstrationen ein, die im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg bei uns stattfinden.

Bei diesen Demonstrationen gehe es gar nicht vor allem um das Schicksal der Bewohner von Gaza. Goldschmidt sagte in Aachen, die Lage der Menschen in Gaza lasse ihn durchaus nicht kalt, „wie könnte sie?“ Aber was sich auf den Straßen in Deutschland (und anderswo) abspielt, habe durchaus weitere Dimensionen, wie wir alle sehen können. Goldschmidt warnt: Hier geht es gegen uns alle, Juden ebenso wie Christen, und unsere westlichen Werte, rechtsstaatlichen Normen und unsere Demokratie. Man kann ihm nur zustimmen.

Das wurde bereits im vergangenen Jahr bei einer islamistischen Demonstration Anfang November 2023 in Essen deutlich. Männer und (verschleierte) Frauen traten getrennt auf und forderten ein Kalifat, das „die Lösung“ verspreche; Allahs Sieg sei nahe. Auch im April 2024 kam es zu einer islamistischen Demonstration, diesmal in Hamburg. Die dabei federführende Gruppe „Muslim interaktiv“, als extremistisch bekannt und schon lange unter Beobachtung der Behörden, erhob erneut die Forderung nach einem Kalifat und bezeichnete die Bundesrepublik Deutschland als „Wertediktatur“. Ein Slogan lautete: „Eine Ummah, eine Einheit, eine Lösung“. Welche „Lösung“ der Islam anzubieten hat, blieb angesichts der Überschwemmungen in Afghanistan und Dubai ebenso unklar wie angesichts der zahlreichen humanitären Krisen in der islamischen Welt.

Hatte die Politik nach der verstörenden Demonstration von Essen noch sehr verhalten reagiert, erfolgten nun Statements der Bundesinnenministerin und ungewohnterweise sogar des Bundeskanzlers. Mit den üblichen Gemeinplätzen wollte man sich positionieren – im Bewusstsein, dass man sich in einem Wahljahr befindet und die Umfragen bedrohliche Tendenzen zeigen.

Kalifat und Umma versus „Wertediktatur“?

Den Demonstrationen in Essen und Hamburg gemeinsam war, dass sie sich nicht so sehr mit dem Schicksal der Menschen in Gaza befassten oder sachliche Kritik an der israelischen Gaza-Politik übten, sondern einen islamischen Staat forderten und die tragenden Werte unserer Gesellschaft, wie sie teilweise auch im Grundgesetz festgeschrieben sind, als Ausdruck einer „Diktatur“ herabwürdigten. Die Errichtung eines Kalifats würde gleichermaßen Juden, Christen, Atheisten und Angehörige anderer Religionen treffen – insbesondere auch Menschen, die, wie die Jesiden, vor der Verfolgung durch den „Islamischen Staat“ zu uns geflohen waren, um ihr Leben zu retten.

Das Kalifat (khilafa) geht auf das 7. Jahrhundert zurück, als das islamische Reich entstand und im Zeichen und im Geiste der neuen Religion weite Gebiete in Asien, Afrika und Europa dem Islam unterwarf. Die Kalifen waren als Nachfolger und Vertreter Muhammads, des Propheten und Stifters des Islam, Herrscher dieses seinem Wesen nach genuin islamischen Staates – in dem es folglich keine Gleichberechtigung von Nichtmuslimen, also weder Christen noch Juden, gab. Die „Umma“, die sich die Demonstranten wünschen, ist die Ökumene, die Weltgemeinschaft der Muslime, die idealiter politisch im Kalifat zusammengefasst wird.

Es ist ein Alarmsignal, wenn ein solcher Staat heute auf deutschen Straßen offen gefordert wird. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan, wies im ZDF am 14. Mai darauf hin, dass viele der Muslime, die an diesen Islamisten-Demonstrationen teilnahmen, bereits in dritter Generation bei uns leben. Dies bedeutet aber auch, konsequent zuende gedacht, dass Integration vielfach nicht stattgefunden hat oder eklatant gescheitert ist – denn die Menschen, die sich hier offen gegen unseren demokratischen Rechtsstaat wenden, haben ja vielfach deutsche Schulen durchlaufen. Lösungsansätze und Rezepte, dieser Entwicklung zu begegnen, gibt es weiterhin nicht.

Wer Grundwerte, demokratische Normen und rechtsstaatliche Prinzipien, die den Rahmen setzen, in dem wir alle – auch Muslime – unsere politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen umzusetzen und zu verwirklichen versuchen können, als „Wertediktatur“ verunglimpft, hat gezeigt, dass er in unserem demokratischen Rechtsstaat nicht wirklich angekommen ist und eben in letzter Konsequenz nicht zu uns gehört.

Keine Toleranz gegenüber Intoleranten!

Dass die zitierten Slogans und Maximen nicht einfach hohle Worthülsen sind, die man belächeln kann, zeigte sich in Studien und Umfragen, die belegen, dass die Mehrheit der Muslime in Deutschland die Regeln des Islam über die Normen der Demokratie stellt und dass die Hälfte der muslimischen Jugendlichen bei uns nicht bereit ist, sich an die Mehrheitsgesellschaft anzupassen.

Vor wenigen Jahren noch setzte man sich mit der Aussage, Muslime strebten die Machtübernahme bei uns an und wollten bei uns einen islamischen Staat, dem Vorwurf der Islamophobie oder des Rechtsradikalismus aus. Heute werden entsprechende Forderungen nach einem islamischen Staat ganz offen und in deutscher Sprache erhoben. Schon vor Jahren sagten britische Islamisten, das Vereinigte Königreich werde auf lange Sicht ein islamischer Staat werden – so oder so. Wir sind auf einem ähnlichen Weg.

Der Philosoph Karl Popper hat gesagt: „Im Namen der Toleranz sollten wir uns das Recht vorbehalten, die Intoleranz nicht zu tolerieren.“ Und Nobelpreisträger Thomas Mann formulierte pointiert: „Toleranz wird zum Verbrechen, wenn sie dem Bösen gilt.“ Der renommierte Historiker Heinrich-August Winkler hat hieraus für unsere heutige Gesellschaft den Schluss gezogen: „Zu Deutschland gehört ein Islam, der die Glaubens-, Meinungs- und Pressefreiheit sowie die anderen Grundrechte bejaht, sich also auf den Boden des Grundgesetzes stellt und damit der politischen Kultur des Westens öffnet.“ Dies sollte essenzielle Komponente unserer Leitkultur sein.