Die neu eröffnete Degussa-Niederlassung an der Französischen Straße in Berlin-Mitte ist hell und offen. Der Eingangsbereich wirkt wie die Lobby eines Nobelhotels, an den Wänden hängt moderne Kunst. Diskretion ist dennoch geboten. Die Schalter im Erdgeschoss, an denen Goldbarren und -münzen die Besitzer wechseln, sind mit Panzerglas geschützt. Vor den Kabinen lassen sich Vorhänge zuziehen, sodass kein neugieriger Blick durch die Fensterscheibe zu fürchten ist.

Weiter hinten schirmt eine meterdicke Stahltür den Tresorraum ab. Mit Schließfächern, die Kunden mieten können – unabhängig davon, ob sie darin Degussa-Gold oder ganz andere ihnen wertvolle Dinge verwahren. „Unsere bisherige Berliner Niederlassung an der Fasanenstraße konnte die Nachfrage nicht mehr erfüllen, wir hatten Wartelisten für die Schließfächer“, erklärt Christian Rauch, weshalb es in der Hauptstadt nun zwei Filialen gibt. Der Edelmetallhändler mit Hauptsitz in Frankfurt hat damit zwölf Niederlassungen in elf Städten. „Nahbarkeit ist uns wichtig, wir wollen vor Ort ansprechbar sein.“