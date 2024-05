Es sei ein „sehr guter Tag für die Patientinnen und Patienten in Deutschland“, so Lauterbach gestern in der Bundespressekonferenz. Es sei aber auch ein guter Tag für die Krankenhäuser. Und während nun also alles auf die eine oder andere Weise gut zu werden scheint, hat er einen in seinem Tageslobpreis erst gar nicht erwähnt: Der 15. Mai 2024 war ein geradezu grandioser Tag für Lauterbach selbst. Nicht nur, dass seine einst großspurig angekündigte „Revolution“ im Krankenhaussektor zumindest auf dem Papier endlich auf die Zielgerade zur Wirklichkeit einbiegt, auch der Zeitpunkt des Kabinettsbeschlusses hätte, trotz anfänglicher Verschiebungen und Nachbesserungen, nicht besser gewählt sein können.