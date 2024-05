Die Trendstudie „Jugend in Deutschland“ hat ergeben, dass 22 Prozent der 14- bis 22-Jährigen gegenwärtig der AfD ihre Stimme geben würden. Dieser Befund veranlasste den Grünen-Politiker Kai Gehring, Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bundestag, eine gründliche Überarbeitung der Lehrpläne zu fordern. In einem Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung vom 25. April konstatiert er, in Deutschland drohe „etwas zu kippen“. Was mit dieser Formulierung gemeint ist, ist gar nicht so klar, wie es auf den ersten Blick scheint. Zunächst wohl nur dies: Während es bis vor kurzem zum Selbstverständnis der Jugend gehörte, „links“ oder „grün“ zu sein – und dies selbstverständlich im Sinne einer Abgrenzung von der konservativen Generation der Eltern –, schließen sich jugendliches Selbstverständnis und „Rechts-Sein“ offensichtlich gegenwärtig nicht mehr aus. Dass eine solche Entwicklung einem prominenten Vertreter der Grünen nicht gefällt, ist verständlich, dies rechtfertigt aber noch keine weitreichenden bildungspolitischen Reformforderungen.

Etwas wohlwollender könnte man vermuten, dass Gehring die hohen Zustimmungswerte für die AfD als Ausdruck einer Abkehr großer Teile der Jugend vom politischen und kulturellen Grundkonsens der Bundesrepublik Deutschland interpretiert, wobei noch zu fragen sein dürfte, inwiefern Sympathiebekundungen für eine nach wie vor zugelassene Partei derartige Schlussfolgerungen rechtfertigen. Wie auch immer: Gehring ist der Meinung, alle Lehrpläne bedürften eines „Checks“ und „Updates“, und wenig überraschend liegt der Schwerpunkt auf den sozialwissenschaftlichen Fächern, vor allem auf Geschichte.