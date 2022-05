Viele Beobachter rieben sich die Augen. Im November 2019 verkündete Tesla, der global führende Hersteller von Elektroautos, eine Großinvestition im brandenburgischen Grünheide nahe Berlin; und schon im März 2022 lief der erste Wagen vom Band. Im selben Monat gab der amerikanische Computergigant Intel bekannt, dass er in Magdeburg den Bau eines Chipwerks plant, das größte in Europa; 2027 soll die Produktion starten. Tesla und Intel im Osten, mit beidem hatte zuvor kaum jemand hierzulande gerechnet. Man fragte sich: Wieso setzten sich im harten internationalen Wettbewerb ausgerechnet zwei Standorte durch, die inmitten der industriellen Steppe Mittel- und Ostdeutschlands liegen? Einer Region, die seit der deutschen Einheit 1990 unter massiven strukturellen Anpassungsproblemen gelitten hat? Was macht diese Region plötzlich so attraktiv? Oder handelt es sich nur um einen glücklichen Zufall – zwei Ausreißer in den Wogen der Globalisierung?

Nein, von Zufall kann nicht die Rede sein. Stattdessen sind drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung wesentliche Standortqualitäten der Region zur Reife gekommen, die eine gewisse Zeit brauchten, um in ihrer ganzen Tragweite gewürdigt zu werden. Drei davon sind von überragender Bedeutung: die Lage, die Wissenschaft und die Politik.