Drei Geschichten, ein Thema. Auf der Jahrestagung der American Society for Classical Studies in San Diego sprach im Januar 2019 der aus der Dominikanischen Republik stammende und in Princeton lehrende Althistoriker Dan-el Padilla Peralta über die Zukunft der klassischen Altertumswissenschaften. Padillas Vortrag war eine einzige Anklage gegen die Zunft: Die Classics seien nicht nur ein Rechtfertigungssystem für männlich-weißen Überlegenheitswahn, sie würden auch nichtweiße Akademiker systematisch diskriminieren, indem man sie nicht in den wenigen prestigereichen Fachzeitschriften publizieren lasse. Padilla forderte „heilende akademische Gerechtigkeit“.

In der Diskussion nach Padillas Referat kam es zum „Incident“, einem Eklat erster Güte. Eine Teilnehmerin der Veranstaltung versuchte sich an der Ehrenrettung der Classics: Cicero und Thukydides wohne doch ein Eigenwert inne. Zeitschriften sollten nur nach der Qualität der Beiträge fragen, nicht nach der Hautfarbe ihrer Verfasser. An Padilla gewandt, sagte sie, es könne sein, dass er seine Professur nur seinem Schwarzsein verdanke, sie hingegen glaube lieber, er habe seinen Job aufgrund akademischer Meriten bekommen. Padillas Antwort lautete, er hoffe, das Fach stürbe, und das möglichst bald.