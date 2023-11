Merz erklärte, im Vergleich zu allen vorherigen, auch sozialdemokratischen, Bundeskanzlern sei Olaf Scholz so etwas wie ein Totalausfall. Und er schloss neben Willy Brandt und Helmut Schmidt ausdrücklich auch Gerhard Schröder in die Liste der Vorgänger mit ein, die es in seinen Augen besser gemacht hatten. „Die Schuhe, in denen Sie stecken, sind mindestens zwei Nummern zu groß“, polterte Merz unter den Begeisterungsstürmen der eigenen Leute. Zur Debatte standen die Folgen des Bundesverfassungsgerichtsurteils zur Schuldenbremse. Und Merz beklagte, dass Scholz eben zu den Auswirkungen für die kommenden Haushalte tatsächlich kaum etwas gesagt hatte. Dies sei noch in der Beratung, wusste der Kanzler. Und Merz konterte: Es sei „peinlich, was wir hier von Ihnen geboten bekommen“.