Alles wird gut, die Bürgerinnen und Bürger brauchen sich keine Sorgen zu machen, die Bundesregierung hat alles im Griff und wird auch künftig alles im Griff behalten: Das ungefähr ist die Kernaussage des Bundeskanzlers in seiner heutigen Regierungserklärung. Wer erwartet hatte, dass Olaf Scholz in seiner ersten (parlamentarischen) Reaktion auf das folgenschwere Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Haushaltsfragen endlich einmal etwas deutlicher werden würde als sonst, sieht sich enttäuscht. Der deutsche Regierungschef bleibt vage, sieht sein eigenes Tun – also insbesondere die nachträgliche Umwidmung von Corona-Krediten in Höhe von 60 Milliarden Euro – unkritisch. Und lobt die Ampel vielmehr für beherztes Handeln in der Krise.

Das kann man alles so machen. Angesichts der „haushaltspolitischen Zeitenwende“, die die Karlsruher Richter faktisch ausgerufen haben, ist das allerdings ein bisschen wenig. Immerhin: Scholz bleibt sich treu und sagt nicht mehr als unbedingt nötig. Aus seiner Sicht ist das offenbar ein Ausweis von Souveränität.

„Notsituation“ wieder da

Deutlich wurde jedenfalls, dass die Ampelkoalition auch für den Haushalt des Jahres 2024 eine „Notsituation“ geltend machen will, um die Schuldenbremse zu umgehen. Als Gründe dafür nannte Scholz nicht nur die anhaltende Energiekrise sowie den Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern auch die immer noch unbewältigten Schäden nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Immerhin wurde nicht auch noch der Gaza-Krieg bemüht, um der Bundesregierung den Weg zu einem scheinbar grundgesetzkonformem Haushalt zu verhelfen. Letzteres wurde bekanntlich von der Spitze der SPD-Fraktion ins Spiel gebracht – und vom Kanzler verworfen, der die Pietätlosigkeit dieses Tricks bemerkt haben dürfte.

Sämtliche von ihm genannten Ausnahme-Ereignisse sind allerdings nicht neu und kommen nicht überraschend; faktisch könnte also auf Grundlage der von Scholz beschriebenen Situation noch sehr lange eine Notsituation herrschen und eine Schuldenaufnahme über die im „Normalfall“ geltenden verfassungsrechtlichen Grenzen hinaus möglich sein. In diese Richtung müssen die Worte des Kanzlers wohl verstanden werden, der im Prinzip eine Welt im Umbruch vor dem Hintergrund schwerster geopolitischer Verwerfungen beschrieb, in der eben nichts mehr „normal“ sei. Noch dazu stehe die Bundesrepublik im internationalen Wettbewerb und müsse dringend ihre Infrastruktur und ihre Wirtschaft insgesamt modernisieren, um nicht noch weiter zurückzufallen. Will sagen: Wenn wir jetzt nicht (schuldenfinanziert) investieren, verlieren wir unseren Wohlstand (und die nachfolgenden Generationen erst recht).

„Neue Realität“

Den Worten des Kanzlers zufolge habe das Bundesverfassungsgericht eine „neue Realität“ geschaffen, die das Regieren nicht leichter mache. Immerhin sei mit dem Richterspruch nun aber erstmals eine „Konturierung“ der Schuldenbremse erfolgt. Diese Anmerkung quittierte die Opposition mit höhnischem Gelächter, weil sie so klang, als hätte Scholz mit seiner verfassungswidrigen Umwidmung endlich für Klarheit gesorgt und als hätte er nicht ahnen können, dass an der Sache etwas faul ist. Ohnehin war der Kanzler weit davon entfernt, eigene Fehler einzuräumen oder auch nur ein wenig Demut zu zeigen. Die Unionsfraktion dürfte das registriert haben – und der Ampelregierung jetzt erst recht das Leben schwermachen wollen, nachdem CSU-Chef Markus Söder am Montag schon für Neuwahlen plädiert hatte.

Scholz wiederum macht auf „ruhige Hand“, will jetzt trotz der Dringlichkeit neuer Haushaltsberatungen „Sorgfalt vor Schnelligkeit“ walten lassen – und sprach nur sehr am Rande davon, dass es auch darum gehe, künftig Schwerpunkte zu setzen und Ausgaben zu beschränken. Konkreter wurde er nicht, betonte aber, dass es in erster Linie um den „Zusammenhalt im Land“ gehe, der Sozialstaat aufrechterhalten werden müsse und ohnehin niemand „zurückgelassen“ werden dürfe: „You’ll never walk alone“, zitierte er sich selbst mit einem Versprechen aus dem vergangenen Jahr. Außerdem zählte er auf, wofür die Bundesrepublik notgedrungen in den vergangenen Monaten viel Geld habe ausgeben müssen – von der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge bis hin zum Bau von Flüssiggas-Terminals. Nur von fiskalischen Schritten war eben keine Rede. Wie gesagt: Als Meister des Ungefähren bleibt Scholz sich treu. Das ist etwas wenig in Zeiten, die er selbst als eine Dauerkrise beschreibt.