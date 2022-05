Das Vorgehen Habecks und Lemkes gleicht hier dem des Bundeskanzlers und seiner SPD in Sachen „Waffen für die Ukraine“: Schweigen, verschleppen, Probleme erfinden – und im übrigen einfach abwarten, also darauf setzen, dass der Zeitablauf das Problem vollends und quasi automatisch ohne eigenes Zutun erledigen wird. Genau danach sieht es in diesen Tagen aus, denn der von den Betreibern selbst als point of no return genannte 31. Mai naht, ohne dass es aus Berlin heute auch nur minimale Anzeichen für eine Kursänderung gäbe.