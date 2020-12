Bleibt das Bild ein Rätsel? Oder liefert es des Rätsels Lösung? Annalena Baerbock und Robert Habeck, die Doppelspitze der deutschen Grünen, haben sich für den Video-Parteitag in Szene gesetzt: Auf einem orange-braunen Sofa, hinter schwarzen Tischchen, flankiert von Stehlampe und Gummibaum, unter Familienfotos und einem Poster der Bewegung. Sie hochhackig gestiefelt, im knappen, fuchsiafarbenen Kleid, er im Anthrazit-Anzug mit offenem Hemdkragen und schwarzen Arbeitsschuhen, beide auf einem kreisförmigen grauen Teppich vor undefinierbar gemusterten braunen Stellwänden. Nur das Hirschgeweih an der Wand fehlt. Aber das wäre Humor, ja Ironie, fast schon Selbstironie. Mithin nichts, was im Repertoire grüner Selbstdarstellung bisher Platz hatte.

Was also soll das Theater?

Das Jahr, an das die Kulisse erinnert, ist nicht 2020. Eher fühlt sich der Betrachter, so ihm die Stilgeschichte der bundesrepublikanischen Generationen geläufig ist, in die Sechziger des vergangenen Jahrhunderts versetzt, knapp nach Konrad Adenauer, kurz vor Willy Brandt, mitten in die Wirtschaftswunder-Ära.