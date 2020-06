So erreichen Sie Alexander Kissler:

Man lernt täglich dazu. Wenn von der „Zerstörung der CDU“ die Rede ist, dann soll die CDU gar nicht zerstört, sondern kritisiert werden. Gleiches gelte von der „Zerstörung der Presse“, die nun derselbe berufsjugendliche Videoblogger Rezo betrieben hat. Wäre es an der Zeit, in diesem Sinn die „Zerstörung der Grünen“ auf die Agenda zu setzen? Eine Partei sind sie, mediale Dauerpräsenz genießen sie, auf journalistisches Wohlwollen können sie setzen. Dabei ist unklar bis heute, auf welchen Pfaden die Grünen die Totalrevision des Bestehenden erreichen wollen. Das nämlich ist ihr Ziel: „Wir müssen in Zukunft anders leben, anders wirtschaften und uns anders ernähren.“ Dieser Satz enthält ein Anliegen, wie es größer nicht gedacht werden kann. Seine Umsetzung ließe keinen Stein auf dem anderen. Wollen „wir“ das?

Natürlich ist es das Recht jeder Partei, eine Zukunft nach ihren Vorstellungen zu skizzieren. Parteien müssen über den Tag hinaus denken, sonst verheddern sie sich im Gestrüpp des bloß Aktuellen. Wer immer „auf Sicht fährt“, wird blind. Die Grünen gehen einen entscheidenden utopischen Schritt weiter: Sie definieren sich als Experten für übermorgen. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Sie wollen das Reich der Lüfte für sich erobern.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ